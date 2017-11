Sénégal: Littérature - Papis Samba immortalise la musique sénégalaise

Plus d'une soixantaine de personnes sont mortes dans des naufrages dans le département de Foundiougne (Fatick,… Plus »

Né Dakar et grandi à Thiès, Pape Samba qui a fait des études en histoire dit effectuer tout le temps des déplacements dans les pays de l'Afrique. Il confie que « l'Etat nigérian a beaucoup investi pour leur musique». Ce qui lui vaut l'influence qu'il exerce dans le show-biz musical du monde entier, «contrairement au Sénégal». Pourtant, «nous avons de bons musiciens», semble-t-il regretter en donnant des exemples tels Youssou Ndour, Thione Seck, Souleymane Faye. Et d'ajouter : «je me dis aussi que peut être les autorités veulent bien faire mais qu'elles ne sont pas bien informées».

M. Samba révèle toutefois ne pas être un adepte de la musique mais, il est animé par une forte passion musicale. Ce qui l'a d'ailleurs incité à s'adonner à l'écriture. En plus d'être un habitué des bibliothèques, l'écrivain a la manie de côtoyer des personnes qui s'activent dans le milieu musical. Et c'est après avoir découvert, au cours de sa recherche, que la musique sénégalaise n'avait pas de d'archives, qu'il s'est mis sur son projet de livre.

Les notes et sonorités que nous avons tendance à retrouver dans cette musique sont les mêmes qu'on entend dans d'autres pays de l'Afrique et du monde. L'auteur du livre confirme en soutenant «qu'il y a des sonorités qu'on entend dans le jazz qui sont identiques à l'une des compositions que l'on trouve dans la musique des Peuls du Fouta».

Une recherche de 15 années a abouti à un ouvrage intitulé «musique sénégalaise-itinérances et vibrations». Tel est le titre du «chef d'œuvre» produit par Papis Samba et édité par la maison d'édition «Vives Voix». L'ouvrage a été soumis à une critique littéraire avant-hier, mercredi 15 novembre à Goeth-institut. A travers son livre, il retrace l'histoire de la musique sénégalaise.

