Le ministère de la femme, de la famille et du genre, a rencontré toutes les associations de femmes hier, vendredi 17 novembre, pour poser des actes concrets pour le développement des femmes. A cet effet, une somme de 23 milliards a été estimée pour aider les femmes et surtout les filles à travailler.

23 milliards, c'est la somme que le ministre de la famille et du genre a estimé pour assister les femmes, les filles et les personnes vivant avec un handicap. C'était hier, vendredi 17 novembre, lors de la rencontre entre les associations de femmes qui sont dans les filières laitière, fruitière, l'halieutique et autres, avec ledit ministère.

A cette occasion, Salimata Diop Dieng a soutenu : «Ce programme global s'élève à peut prés 23 milliards dont les 9 milliards représentent la participation des partenaires au développement et nous sommes à la recherche du reste pour soutenir et accompagner ce projet qui lutte contre le sous emplois chez les femmes, surtout chez les jeunes filles».

Pour elle, plusieurs projets sont mis en œuvre pour diminuer le sous empois des jeunes.

Ces programmes sont déjà sur la table pour renforcer les capacités managériales et des compétences techniques des bénéficiaires avec incidemment une génération de nouveaux emplois directs et indirects.

Le ministre de la famille a aussi salué l'initiative du président de la République qui vise à améliorer les conditions de travail des femmes surtout dans les villages où la femme fait des efforts physiques pour piler le mil. «Le président de la République vient de me signifier sa décision d'éradiquer dans un avenir proche l'utilisation dans notre pays la force humaine pour piler le mil grâce à la généralisation de l'accès au moulin et à mil», souligne-t-elle.

A l'en croire, le ministère s'engage de façon participative dans un vaste chantier de réflexion avec de différents acteurs concernés sur l'état des lieux et les améliorations à apporter en vue de la mise en place de mécanismes plus adaptés et plus ambitieux pour les transformations qualitatives à opérer au sein des organisations féminines. Venue a cette, rencontre Marème Selly Kane salue cette initiative prise par le ministère en aidant les femmes, mais elle pense que le problème des femmes n'est pas seulement la façon dont elle pile le mil. Mais c'est le fait de les sortir de la pauvreté. «Aujourd'hui beaucoup de femmes sont dans un détresse, mais plus morale que physique. Ce n'est pas le fait de piler le mil qui leur pose un problème, c'est surtout la pauvreté qui leur pose beaucoup de peine. Voir que vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, avoir du travail et autres. C'est cela le souci des femmes», affirme la présidente du réseau pour le développement des femmes du nord.