Effectuant une visite d'imprégnation sur les réalisations américaines dans la région de Kaolack, Mercredi, Jeudi et Vendredi derniers, l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal Tulinabo S. Mushingi a réitéré l'intention de son pays de renforcer les rapports militaires établis avec le Sénégal dans le domaine de la sécurité sur la zone transfrontalière.

Après un tour qui l'a conduit, lui et sa délégation à la gouvernance où il s'est entretenu avec le gouverneur Al Hassane Sall sur cette question précise et à l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (Ensoa), le chef de la diplomatie américaine au Sénégal a fermement pris cet engagement.

Affirmant toutefois que son pays intervient dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, où il a investi huit (8) milliards de Frs, l'éducation avec la mise en contribution d'une enveloppe financière de 40 Milliards pour le programme « Lecture pour Tous », visant un demi-million d'étudiants et 4000 écoles, la santé entre autres, l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique a ainsi soutenu : « vous avez vos militaires et vos forces armées qui sont parmi les plus professionnels et les plus compétents de la région qui travaillent beaucoup dans des forces de maintien de la paix. Que ce soit en Bangui, que ce soit au Darfour, que ce soit en Haïti et en Centre-Afrique etc. Il y a à peu près 3700 de vos soldats, gendarmes, policiers qui sont à l'étranger et qui doivent être formés. Nous sommes engagés à nous investir dans cette formation pour les trois (3) prochaines années pour un investissement de 500 Mille Dollars américains, (l'équivalent de 25 Milliards de Frs) que nous prétendons dégager pour ce programme ».

« La coopération entre les Etats-Unis d'Amérique et le Sénégal est forte et nous comptons l'accroître. Les relations entre nos deux pays doivent être entreprises dans ce sens et dans plusieurs domaines d'intervention que nous jugeons être en conformité avec votre Programme Sénégal Emergent. Même si l'on continue encore de parler d'un partenariat gagnant entre le Sénégal et les Etats-Unis, nous, nous allons continuer à investir, à travailler avec les Sénégalais », a-t-il conclu.