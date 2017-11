Mali: La pneumonie tue un enfant toutes les heures

« Actuellement, l'accès au soin pose problème, dit le docteur Mamadou Berthé, médecin épidémiologiste à la direction nationale de la santé du Mali. Il est difficile pour les personnels de santé d'aller vers les populations dans les zones en commençant par Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, et même une partie de la région de Koulikoro, car ils sont exposés à des braquages de moto, à des armes à feu etc. »

« Au Mali, il y a plus de 10 717 enfants affectés mortellement par cette maladie en 2015, ce qui représente une perte d'enfant de moins de cinq ans chaque heure », regrette Saleck Ould Dah, le responsable du plaidoyer pour Save the Children. « Ce qui est ahurissant, c'est qu'on n'en parle pas. »

La pneumonie tue plus de 900 000 enfants par an dans le monde, selon l'OMS. Au Mali, c'est la deuxième cause de mortalité après le paludisme, mais cette maladie est souvent prise à la légère. L'ONG Save the Children tire la sonnette alors que la saison d'épidémie commence.

