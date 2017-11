Burkina Faso: Yako - Des manifestants exigent le jugement ou la libération du général Gilbert Diendéré

A leur arrivée, aux environ de 11heures 03mn, les marcheurs protestataires ont, à travers le porte-parole des chefs coutumiers et des fils et filles de la province, Sidnoma Franck Sankara remis le document au Préfet du département de Yako, Karidiata Kaboré, représentant le Haut-commissaire de la Province.

A cet effet, ils ont marché environ 45mn, du CMA de la ville, en empruntant la «rue de l'hôpital» et ce, jusqu'au Haut-commissariat du Passoré, où les attendaient une sécurité impressionnante, les autorités communales ainsi que le représentant du Haut-commissaire du Passoré,Karidiata Kaboré, par ailleurs préfet du département de Yako pour transmettre ledit message des fils et filles de la Province.

En effet, le Général avait été arrêté le 30 octobre 2015 après avoir assumé un coup d'Etat qui a échoué, suite à une mobilisation générale des fils et filles du Burkina Faso. Et voilà que deux ans après, ce dernier n'a toujours pas comparu devant la justice Burkinabé.

Venus des 9 communes que compte la province du Passoré, les fils et filles de la localité ont arpenté les artères de la ville pour exiger un procès équitable et diligente pour leur fils, frère et père, le Général Gilbert Diendéré.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.