Zimbabwe: La Zanu-PF veut le départ définitif du pouvoir de Robert Mugabe

La pression autour de Robert Mugabe s'accélère donc. Une rencontre est aussi prévue dans la journée entre le président et l'état-major de l'armée qui espère bien amener le plus vieux chef de l'Etat en exercice de la planète à quitter rapidement et définitivement ses fonctions.

On est visiblement ici dans une situation où la Zanu-PF veut donner un cadre légal au coup de force des militaires de mercredi dernier, en actant tout d'abord la destitution de Robert Mugabe de la tête de son parti puis de la tête du pays. Les délégués de la Zanu-PF ne siègent d'ailleurs pas au complet aujourd'hui puisque certains de ses membres les plus éminents sont en fuite, ont été arrêtés ou sont absents.

Emmerson Nangagwa, l'ancien vice-président du parti, remplace Robert Mugabe à la tête de la Zanu-PF. Il vient également d'être désigné candidat à la présidentielle de 2018. On se souvient que c'est sa destitution, le 6 novembre dernier, qui a provoqué l'intervention de l'armée et les événements actuels.

Tout va très vite à Harare. « Le camarade Robert Mugabe doit démissionner de la présidence du Zimbabwe et s'il ne l'a pas fait d'ici lundi midi (...) le président du Parlement » enclenchera la procédure de destitution, a déclaré, sous les vivats, le porte-parole de la Zanu-PF, Simon Khaye Moyo, à l'issue d'une réunion d'urgence du parti. Plus tôt, le chef de l'Etat zimbabwéen avait été démis, ce dimanche 19 novembre au matin, de ses fonctions à la tête de son parti.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.