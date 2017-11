Congo-Kinshasa: Les délégués des entreprises formés en audit interne sur les SMSDA ISO 22000 et 14001

Pendant les deux jours, l'expert a développé l'Historique et l'évolution de la norme ISO 14001 ; l'Etude des exigences de l'ISO 14001 version 2015 et les étapes de la mise en place d'un Système de management environnemental (SME).

La deuxième session de formation était axée sur la présentation de la Norme ISO 14001 version 2015 qui est une étude des exigences permettant de déterminer les enjeux externes et internes pertinents et d'y inclure les conditions environnementales.

Il a souligné que les SMSDA sont basés sur les principes de management, les bonnes pratiques d'hygiène, la méthode HACCP et l'amélioration continue. Ils sont des exigences pour tout organisme appartenant à la chaîne alimentaire ». Ainsi, les bénéficiaires sont dorénavant armés pour assumer les fonctions de responsables d'audits et deviennent des personnes ressources pour leurs entreprises.

Pendant les trois jours de formation, les participants ont été formés sur les Champs d'audits, ses critères, ses méthodes et sa planification. C'est ainsi qu'à la fin, les bénéficiaires ont été en mesure d'identifier et d'interpréter les principales exigences de la norme ISO 22000 version 2015 ; de décrire les enjeux de l'audit interne pour un SMSDA; de planifier, mener et rendre compte des résultats des audits internes...

Au moins cent personnes issues de différentes entreprises et institutions congolaises ont pris part à la première formation assurée par Ayman Abu Zarour, Expert/Qualité et Sécurité alimentaire à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi).

