Cote d'Ivoire: Tafiré/RDR - Touré Mamadou conseille aux militants d'éviter « les palabres des grands »

Des motions de soutien des jeunes et des femmes ont été adressées au Président d'honneur du parti, Alassane Ouattara et au Rdr. Plusieurs militants de première heure ont reçu des diplômes d'honneur en reconnaissance à leur engagement militant.

« Nous sommes et nous resterons à l'écoute de nos militants », a-t-il assuré. C'est pourquoi, dira-t-il, l'heure n'est plus à la tergiversation mais à l'union, à la cohésion.

Auparavant, Touré Mamadou a tenu à saluer la fidélité sans faille au Rdr et à au Président de la république, Alassane Ouattara, de certains cadres de Tafiré dont Coulibaly Soungalo dit Charles Sanga, maire de Tafiré, secrétaire national chargé à la communication du Rdr. « Nous avons un devoir de loyauté envers le Rdr et notre président d'honneur. Et tu es le symbole vivant de cette loyauté », a-t-il reconnu.

