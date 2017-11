Burkina Faso: SITA 2017 - Introduire le Faso danfani en milieu scolaire

Le Salon international du textile africain (SITA) a organisé, le samedi 18 novembre 2017 à Ouagadougou, sa IVe édition, sous la présidence du chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré.

Le Salon international du textile africain (SITA) a ouvert ses portes à Ouagadougou. Il se tient du 18 au 25 novembre 2017 autour du thème : « Port du textile africain en milieu scolaire ». L'objectif de cette initiative est de promouvoir le développement du textile africain à travers la création d'une filière porteuse pour l'agriculture à travers la valorisation du port du tissu traditionnel.

Cette IVe édition va être ponctuée d' une exposition-vente, de rencontres B to B, d'un forum et de défilés de mode. Pour la directrice du SITA, Antoinette Yaldia, ce thème permettra de trouver des solutions de création d'emplois et procurer des revenus aux femmes et aux jeunes afin de renforcer le tissu économique des pays africains.

Cependant, elle a indiqué que le textile africain est confronté à de nombreuses difficultés. Elle a cité, entre autres, l'abandon progressif de son usage au profit des tenues issues de produits non dérivés du coton, la concurrence, la problématique de la promotion et de la distribution en Afrique. En outre, Mme Yaldia a dévoilé que la question de l'écoulement, le coût des produits issus de la transformation et de la valorisation du coton fibre, restent également des contraintes.

De l'avis de la directrice, le SITA ambitionne d'être le leader africain et mondial à travers la valorisation du pagne traditionnel, la production du coton bio, la pérennisation et l'institutionnalisation du SITA. Selon le commissaire général du SITA, Abdoulaye Mossé, au cours de cette IVe édition, des réflexions vont être menées dans le but de remplacer le kaki par le pagne traditionnel dans les différents établissements scolaires du Burkina Faso.

La filière coton, un levier pour la création d'emplois

Et d'ajouter que cette campagne va débuter dans les établissements secondaires car plusieurs normes doivent être respectées en matière de coût, de teinture et de tissage. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, a,pour sa part, soutenu que le SITA constitue une vitrine pour la valorisation du textile africain.

De plus, il a affirmé qu'il contribue au développement socioéconomique des pays africains. Le ministre en charge du commerce a également fait savoir que le Burkina Faso a certifié son leadership lors de la campagne cotonnière 2016-2017 avec une production de plus de 680 000 tonnes. A l'entendre, malgré ces résultats, la transformation locale du coton fibre et la valorisation à travers les secteurs industriels artisanaux constituent des défis majeurs à révéler.

« Il est évident que ce secteur est un puissant levier pour la création de nombreux emplois notamment pour les jeunes, les femmes et aussi une importante source de création de richesse pour le développement », a-t-il lancé. Et d'ajouter que le gouvernement, à travers le Plan national de développement économique et social (PNDES), accorde une place de choix à la filière coton dans toutes ses dimensions telles que la production, la transformation et la commercialisation.

Quant au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, il a salué cette initiative qui associe les acteurs du monde de la filature et du tissage du coton. Il a apprécié le thème de cette IVe édition en souhaitant le port réel du Faso danfani dans les établissements scolaires.

Le Burkina Faso, a-t-il poursuivi, est classé parmi les premiers pays d'Afrique dans la production du coton. « Mais tout ce coton ne sert pas à grand-chose, parce qu'il n'est pas valorisé », a-t-il regretté. Le président Kaboré a toutefois rassuré de l'engagement de son gouvernement dans la transformation et la valorisation locales du coton.