Cote d'Ivoire: PDCI aux affaires en 2020 dans le cadre du RHDP/RDA - Bédié et Guikahué mobilisent le grand centre

Ainsi, chaque délégué se sent selon lui, revigoré par le message non seulement du Président Bédié mais également de celui du secrétaire exécutif en chef. Ce qui va favoriser la redynamisation du parti dans cette zone importante pour le parti.

Le secrétaire exécutif à indiqué que pour être présent sur le terrain, 17 nouvelles délégations ont été créées. Et l'un des objectifs de ces rencontres, est de les redynamiser. Il a insisté sur la sensibilisation et demandé à tous, de prendre les choses au sérieux.

C'était dans la nuit du 18 Novembre, à l'hôtel de la Paix de Daoukro, à l'occasion du séminaire de restitution de la zone centre, organisé par la direction du parti, et dirigé par le secrétaire exécutif en chef, l'honorable Maurice Kakou Guikahué, avec la participation de certains membres du gouvernement issus de ce parti, et originaire du Grand Centre, à savoir les ministres, Ahoussou Jeannot, Thierry Tanoh, Jean Claude Kouassi et Raymonde Goudou Koffi. Ainsi, après les étapes de Boundiali et Abengourou, le secrétariat exécutif a mis le cap sur Daoukro, pour cette rencontre de restitution des données de terrain, en présence du président de leur parti.

Je suis tout simplement venu vous saluer et vous encourager», a dit le Président du Pdci Rda, Henri Konan Bédié, aux 39 délégués du Grand Centre et aux membres du bureau politique de cette zone.

Ces travaux sont très importants pour le Pdci Rda, surtout dans la perspective de 2020. Il s'agit surtout de maîtriser le fichier électoral. Je me réjouis pour ces procédures et ces travaux minutieusement préparés.

