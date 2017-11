Afrique: Vente des migrants aux enchères - Claudy Siarr, Blondy, Drogba, Yaya Touré, A'salfo, Ta Lou, Kémi Seba, Koffi Olomidé... expriment leur indignation

Claudy Siar : « Je n'ai jamais été en colère et aussi triste qu'en ce moment. Moi le descendant d'esclaves dont les ancêtres furent déportés d'Afrique. Je découvre qu'en ce début de 21e siècle, en cette fin d'année 2017, en Libye après les accords passés entre les uns et les autres, on est en train de vendre des Africains, on vend nos jeunes, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision et d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, en bravant le désert, la mer, la violence des groupes armés (... ), en Europe. Aux dirigeants africains, levez-vous faites quelque chose ».

Alpha Condé : « Au nom de l'Union africaine, j'exprime mon indignation face au commerce abject de migrants qui prévaut en ce moment en Libye et condamne fermement cette pratique d'un autre âge. L'Union Africaine invite instamment les autorités libyennes à ouvrir une enquête, situer les responsabilités et traduire devant la justice les personnes incriminées.

Elle invite parallèlement les autorités libyennes à revoir les conditions de détention des migrants. Ces pratiques modernes d'esclavage doivent cesser et l'Union Africaine usera de tous les moyens à sa disposition pour que plus jamais pareille ignominie ne se répète. Notre force, c'est notre humanité. Sachons la garder ».

Alpha Blondy : « Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes ».

Didier Drogba : « Comment peut-on rester indifférents devant tant de haine, l'esclavage, la traite humaine est la sous nos yeux chez nous en Afrique en Libye !!!!

Partagez sur vos réseaux, manifestez jusqu'à ce que ce cauchemar cesse!! J'invite les autorités libyennes à stopper ces actes d'une barbarie qui laisse sans voix et censés être révolus!!! Honte à ceux qui traitent ainsi leurs frères humains!!!!!!! ».

A'Salfo : « En tant que jeune africain, c'est d'abord déplorable de voir des jeunes mourir en fuyant leurs pays malgré tous les messages, ensuite de voir cette traite négrière au XXIe siècle. Ce n'est pas de l'esclavage des temps modernes mais on repart 150 ans en arrière.

En tant que jeune africain, Je suis indigné que cela se fasse, en plus sur le continent africain. Nos propres frères africains nous exploitent alors que nous parlons d'unité africaine... il ne faudrait pas que les actions s'arrêtent à des mots, les auteurs doivent être identifiés et punis ».

Yaya Touré : « Vous avez marché pour Charlie Hebdo, vous avez marché pour le bataclan, vous avez marché pour les obstacles qui ont touché le continent autre que le vôtre. Les Africains sont touchés. L'esclavage sévit, aucun état à qui vous avez apporté votre soutien ne réagit. Apprenons à penser nos propres blessures avant celles des autres ».

Marie-Josée Ta Lou : « Je condamne avec fermeté cet acte ignoble des Libyens envers nos frères noirs. Stop à l'esclavage ».

Koffi Olomidé : « s'insurge contre l'esclavagisme des Africains Noirs en Libye et tire une sonnette d'alarme à nos dirigeants noirs qui restent sans réaction ».

Kemi Séba : "Tant qu'on aura des dirigeants corrompus à la tête de nos Etats rien ne changera. Ils sont à la tête de nos Etats pour leurs propres intérêts".

Bebi Philip : « Non à l'esclavage en Libye ! L'homme noir n'est pas une valeur marchande ».

Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : « interpelle les autorités libyennes et l'Union africaine, l'Organisation internationale de la migration, les Nations Unies et la communauté internationale sur l'impérieuse nécessité de diligenter une enquête pour faire toute la lumière sur cette pratique et situer les responsabilités ».

Le FPI : « compatit à la souffrance de ces dizaines de milliers de migrants subsahariens, dont des ivoiriens, et s'indigne des traitements inhumains qui leur sont infligés en Libye, sous le regard jusqu'à présent impassible de l'Union Africaine (UA) et de la CEDEAO.

Dénonce et condamne énergiquement cet esclavage des temps nouveaux et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ramener en Côte d'Ivoire nos compatriotes concernés ».