Togo: Yark promet "une forte récompense à celui qui mettra la police et la gendarmerie sur une bonne piste"

"Je ne dis pas que la police et la gendarmerie dorment" dans la recherche des armes et munitions emportées par des manifestants à Sokodé, a rassuré hier samedi, Yark Damehame, ministre de la Sécurité, au terme du 3ème jour des manifestations de l'opposition cette semaine et au cours de son habituel conférence de presse bilan de la manifestation et de l'encadrement sécuritaire de ses services.

A deux reprises durant cette rencontre, il a manifesté une envie du gouvernement à vite retrouver ces armes et munitions pour pouvoir "laisser les gens marcher". Et pour ce faire, le responsable de la sécurité intérieure et de la protection civile des Togolais a révélé qu' "on réserve une forte récompense à celui là qui va mettre sur la bonne piste".

Parlant de la manifestation d'hier, des comptes rendus reçus des éléments qui étaient sur le terrain, il en conclut qu'elle n'a pas été que pleinement pacifique, parce que certains incidents ont été relevés, faisant croire que les manifestants de l'opposition "étaient un peu plus agités" à ce dernier jour, avaient envie de "provoquer pour qu'on les disperse".

Pour ce qui est de la mobilisation, les estimations de Yark Damehame, font état de 16.500 à 18.000 manifestants mobilisés à Lomé. Et comme à ses habitudes, il a collé des chiffres minuscules, loin de la réalité, à la mobilisation dans les autres villes de l'intérieur du pays.