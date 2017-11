Burkina Faso: La bonne communication centre d'intérêt de toutes les stratégies de lutte

Pour elle, il y a une certaine catégorie de personnes en particulier les femmes, les jeunes, les handicapés, et certaines populations-clés comme les travailleuses du sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui méritent une attention particulière dans cette nouvelle stratégie de lutte. Selon le Dr Dembélé, avec les comportements de stigmatisation et de discrimination, ces gens entrent parfois dans la clandestinité.

De l'avis de Inoussa Kinda, en matière de communication, le défi actuel est de faire en sorte que la question du SIDA revienne dans les médias. Et pour ce faire, a-t-il dit, ceux qui doivent parler de la maladie doivent savoir et comprendre de quoi ils parlent.

Car, a soutenu M. Kinda, de nos jours, compte tenu du fait que le taux de séroprévalence a baissé, les populations banalisent le VIH-SIDA. Ces personnes, a insisté le communicateur, estiment que le SIDA est fini et n'y accordent plus d'attention.

A leur tour, ils ont mandat de renforcer les compétences des acteurs de médias traditionnels (griots, cantatrices, chanteurs, acteurs) et de mass-médias avec pour finalité de contribuer à l'amélioration de la prise en compte de la dimension genre dans la lutte contre le VIH, le SIDA et les IST d'ici à la fin 2017.

Cette feuille de route a prévu plusieurs activités dans les six régions à forte prévalence du VIH que sont le Centre, le Centre-Est, le Centre-Ouest, les Hauts-Bassins, le Nord et le Sud-Ouest.

Le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (SP/CNLS-IST) a organisé, du 15 au 17 novembre 2017 à Koudougou, un atelier national d'appropriation des déterminants et des dynamiques de l'épidémie du VIH, des questions de violences basées sur le genre ainsi que des besoins spécifiques des Personnes vivant avec le VIH (PV-VIH) et des Orphelins et enfants vulnérables (OEV) au profit des formateurs régionaux.

