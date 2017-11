Sénégal: Toutes les dispositions prises pour vacciner 95 % des enfants âgés de 9 mois à 5 ans à Diourbel

Le Sénégal a réalisé des progrès importants dans la lutte contre la rougeole de 2002 à nos jours. Cela se traduit par une baisse du nombre de cas de décès. La rougeole se manifeste par le corps chaud, le nez qui coule, les yeux rouges, la toux et par l'apparition de petits boutons sur le corps. La Rougeole peut entraîner la surdité. La rubéole se manifeste sous forme de fièvre, de sensation de malaise et de petits boutons sur le corps. Ces deux maladies sont causées par des virus.

Il y a eu en amont la formation de ceux qui sont chargés de la gestion des équipements de froid, mais aussi l'orientation des équipes cadre de région dans le cadre de l'élaboration de micro plans qui ont en charge l'ensemble des besoins des districts sanitaires. Nous sommes prêts, car tout le matériel est sur place. Il y a une cible de 279 000 enfants à vacciner, soit 95% des enfants âgés de 9 mois à 5 ans sur une cible de 293 900 enfants à vacciner au niveau de la région de Diourbel. Par rapport à la réticence de certains parents sur les manifestations poste injections ou effets secondaires de cette vaccination, M Niang estime que cela est souvent lié à la prise d'un médicament. Par rapport à cela ,il y a un système de surveillance qui nous permet de prendre tous les cas d'effets secondaires de la manière la plus adéquate, a-t-il rassuré. Et d'ajouter que ce sont des prestataires de santé qualifiés qui vont administrer la dose aux enfants non pas les relais communautaires au niveau des structures de santé, des écoles et des daaras contrairement au porte-à-porte .

