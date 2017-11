Sénégal: Conséquences des accidents de la circulation - 600 morts et 100 milliards perdus chaque année

Les nombreux accidents de la route font perdre au Sénégal chaque année 2% de son PIB. Ce qui équivaut à 100 milliards de Francs Cfa.

Chaque année, 600 personnes meurent sur les routes sénégalaises. En plus, 2% du PIB, équivalant à une centaine de milliards sont perdus chaque année à cause de ces accidents. L'estimation est du chef de la division politique et planification à la direction des transports routiers, Modou Kane Diaw qui a présidé hier, vendredi 17 novembre, la journée du souvenir des victimes des accidents de la route. Conscient de la gravité des accidents qui continuent à faire des victimes, Modou Kane Diaw a insisté sur la nécessité de réprimer le mauvais comportement sur les routes notamment en instaurant les permis à points.

Le praticien, hospitalier et assistant à l'hôpital général de Grand Yoff, le docteur Moussa Diallo a profité de la présence des autorités au département orthopédie de sa structure sanitaire, pour demander plus de sensibilisation contre les accidents. La prévention est nécessaire car souvent, les victimes des accidents venant des régions, n'ont pas les soins nécessaires dans leurs lieux d'origine. L'évacuation sur Dakar est à l'origine de beaucoup d'handicaps, souligne-t-il.

La présidente de l'ONG Laser International, Awa Sarr, structure qui a organisé la journée, a rappelé l'importance de se réunir avec les personnes victimes d'accidents. Outre des handicaps et des morts qui en résultent, les accidents plongent les familles dans un désarroi total. 85% des survivants d'accidents connaissent une dégradation importante de leur qualité de vie, souligne-t-elle. Et pourtant ajoute-t-elle, 1.300.000 personnes meurent chaque année des suites d'un accident. Et au Sénégal, 600 personnes perdent la vie chaque année.