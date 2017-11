Sénégal: Dette publique, taux d'absorption, financements public - Les orientations de la BAD

Donc, en 5 ans, le Sénégal a bénéficié des investissements record sur des projets stratégiques clefs à fort impact économique tels l'Aibd, l'autoroute à péage, la Centrale électrique de Sindou, le Port autonome de Dakar, le Train express régional (Ter), Promo ville... . Et nous en sommes fiers et satisfaits de la qualité de notre intervention au Sénégal», a-t-il laissé entendre.

Serge Marie N'Guessan, responsable-Pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Sénégal, s'est dit «satisfait» des actions de son institution financière pour le développement du Sénégal et de l'Afrique en général. Il l' a fait savoir hier, vendredi 17 novembre, audit siège à Dakar, lors d'un petit déjeuner de presse, en prélude à la revue annuelle conjointe de coopération entre la Bad et le Sénégal, prévu le 21 prochain.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.