Etre fidèle à Dieu, aimer son prochain comme soi-même, pour vivre paisiblement et en toute quiétude dans notre monde d'aujourd'hui, tel est en substance, le message fort que lance l'artiste appelé et à servir Dieu, à travers sa voix. Gloire à Dieu !

« Jésus t'aime », dira-t-il dans une autre chanson pour inviter homme, femme et enfant à se détourner des mauvaises pratiques qui minent la vie, pour emprunter le chemin de la vie et de la vérité.

Fort de six titres et chanté en français, l'album est un condensé d'hymnes à l'amour et à la vie. « Aimons-nous » les uns les autres « Bien-aimés », exhorte l'artiste, à travers ces titres.

Cette œuvre, fraichement sur le marché discographique, il l'a baptisé de ce fait «Lumière». Comme pour dire qu'avec le Seigneur des seigneurs, tout est lumière et gloire ! Et que dans la vie, aucune place ne doit être faite aux ténèbres !

