Sénégal: Mouhamed Araby Niasse - «Si Wade porte plainte contre Macky Sall, la famille de Léona Niassène lui servira 1000 plaintes»

Lors d'un point de presse de remerciements aux familles, personnalités, talibés et autres dignitaires venus présenter leurs condoléances, lors du rappel à Dieu du Khalife, El Hadji Ibrahima Niasse, convoqué hier, dans sa résidence, sise à Léona, l'Imam de la grande mosquée de Léona Niassène, Mouhamed Araby Niasse a déclaré : «Si l'ancien chef de l'Etat Abdoulaye Wade porte plainte contre Président Macky Sall, parce que simplement ce dernier a donné au nouvel aéroport son nom (celui de Me Abdoulaye Wade) à l'Aéroport Blaise Diagne, la famille de Léona Niassène, à travers ses différents segments, va lui servir 1000 plaintes».

L'ancien président de la République, «a profité des condoléances qu'il devait présenter à la famille du défunt Khalife de Léona Niassène pour extrapoler, tenant un discours de 52 minutes rien que pour divertir le public et procéder à une récupération politique», dit-il. Un regrettable fait que l'Imam Niasse a d'ailleurs dénoncé avec véhémence et menace d'user de toutes ses forces pour qu'il ne se reproduise sur toute l'étendue du quartier religieux. Pour l'imam de léona Niassène, «ni le lieu, ni l'évènement ne devaient lui offrir de cadre pour ce genre de débat politico-politicien.

Le lieu ne s'y prête pas et qu'à son âge Wade ne devait nullement se livrer à ce genre de sortie qui ne fait que diviser et briser des relations entre fils d'une même contrée. Surtout lorsqu'on sait que ces attaques vont directement à l'encontre du Président Macky Sall, alors que de l'autre côté nul n'ignorait la nature des relations qui existaient entre le défunt Khalife et le président de République. Des relations de père en fils que feu El Hadji Ibrahima Niasse a perpétuées, a aussi précisé l'Imam Araby Niasse.

Ainsi poursuivant son message, il a aussi fait comprendre que leur combat ne va pas se limiter à cela, mais sera ouvert contre toute personne étrangère ou membre de la famille, mais qui profitera de la famille de Léona Niassène pour en faire un fonds de commerce ou un moyen de se faire un nom ou une célébrité politique.

«Depuis nos ancêtres, tout ce qui intéressait notre famille, se traitait dans la cour même de cette famille. Mais si des personnes malintentionnées se permettent d'aller à Dakar et convoquer des Ambassadeurs, personnels d'Ambassade et autres personnalités politiques et diplomatiques pour traiter des questions qui interpellent la famille de Léona Niassène, nous ne pouvons que le déplorer et dire à ces dernières que c'est une chose qui nous fait mal et que nous comptons combattre jusqu'au bout de nos souffles», a aussi fait comprendre l'Imam de Léona Niassène.