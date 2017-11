Sénégal: Génération foot au stade de Mbour - Retrouvailles au parfum de revanche

Mais si Génération Foot avait ensuite perdu la finale de la Coupe du Parlement devant Mbour Petite côte, elle avait surtout réussi à se racheter une semaine plus tard en s'adjugeant de la Super Coupe (2-0), le 4 novembre dernier au stade Alassane Djigo devant la même équipe de Mbour Petite côte. Quant aux stadistes, ils vont tenter devant leur public de prendre cette fois ci leur revanche et remporté leur première trophée. Ce qui leur permettra de succéder au Casa Sports, à l'Union sportive goréenne, à l'As Pikine et Dakar Sacré-Cœur qui sont les quatre dernières équipes à remporter ce trophée.

