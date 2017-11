Burkina Faso: Le ministre Stéphane Sanou visite l'hôtel Toyoko

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, a rendu une visite de courtoisie au promoteur de l'hôtel Toyoko, Hamadé Ouédraogo, le lundi 13 novembre 2017 à Ouahigouya. Le ministre l'a félicité pour la mise en œuvre de son projet.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, est allé constater de visu la réalisation de l'hôtel Toyoko de Hamadé Ouédraogo, le lundi 13 novembre 2017 à Ouahigouya. Ce promoteur a bénéficié de 48 850 000 FCFA de l'Agence de financement et de promotion des Petites et moyennes entreprises (AFP-PME) pour financer l'extension de son hôtel.

Après avoir déjà réalisé quelques investissements sur fonds propres. Outre cet appui financier, M. Ouédraogo a bénéficié d'un accompagnement de produit non financier à travers des formations en gestion financière et commerciale, de même qu'en appui- conseils.

Après le financement de l'AFP-PME, la capacité d'accueil de l'hôtel Toyoko est passée de 11 chambres en 2013 à 34 en 2017. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 140 millions en 2014 à 185 millions en 2016.Et le nombre d'emplois créés est passé de 26 à 34 entre 2013 et 2017.

Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, le secteur privé crée la richesse et des emplois , donc c'est le prototype d'éléments tangibles et d'exemples qu'il est venu saluer. « Nous venons le féliciter, le remercier, l'encourager et le rassurer que nous sommes toujours à ses côtés pour aller de l'avant.

C'est cette preuve de solidarité et de soutien que nous venons lui témoigner », a précisé le ministre. Pour lui, M. Ouédraogo est un professionnel et il est en train de démontrer son savoir- faire, à travers l'extension, l'hygiène et tout ce qui concourt au bien-être dans son entreprise hôtelière. « Si un partenaire technique et financier est heureux, c'est sur un nombre de points.

Premièrement, c'est l'utilisation à bon escient de ce qu'on reçoit en termes d'appui financier. Deuxièmement, c'est la pérennité de l'affaire que l'on gère », a-t-il fait savoir.

Le directeur général de l'AFP-PME, Daouda Ouédraogo, s'est dit satisfait de constater que l'accompagnement a été bien utilisé, bien géré. « Nous sommes fiers de ce qu'on voit », a-t-il raconté. « Cette visite surprise est importante et je suis très content de recevoir le ministre .

Cela nous réconforte et nous galvanise à aller de l'avant», s'est réjoui le promoteur de l'hôtel Toyoko, Hamadé Ouédraogo. Il a également expliqué que l'appui de l'AFP-PME lui a permis de meubler l'hôtel. Mais, a-t-il déploré, la clientèle fait défaut. « Les coûts sont abordables. Nous les étudions et nous essayons d'être justes.

A partir de 15 000 CFA, les gens peuvent y loger », a mentionné le promoteur. Pour information, les services qu'offre l'hôtel Toyoko sont l'hébergement, la restauration, la discothèque, la piscine. L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME) est une structure du ministère en charge du commerce.

Elle a pour mission d'accompagner des Petites et moyennes entreprises dans leur développement. Cet accompagnement est conditionné par la viabilité des projets soumis.

Ces appuis financiers ont contribué et contribueront à générer des emplois et à créer de la valeur ajoutée au sein des PME. Toute chose qui permet d'accroître les recettes de l'Etat, réduire le chômage et augmenter la consommation.