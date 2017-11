Cote d'Ivoire: Photographie judiciaire - 14 policiers et six (6) gendarmes formés

Dans le cadre de la réforme du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle… Plus »

Cette formation s'inscrivait dans le cadre du projet dénommé : « Appui au renforcement de la police technique et scientifique en Afrique de l'ouest » (Artecao), financé par la République Française. Selon la formatrice, Mouyset Elodie, technicienne principale en Police technique et scientifique (Pts), « la photographie judiciaire est un élément très important sur une scène d'infraction, car elle sert à fixer les lieux ». Elle a relevé que la formation visait au perfectionnement de ces stagiaires en matière de photographie judiciaire, afin qu'ils acquièrent les connaissances nécessaires et former les autres.

Ce sont 14 éléments de la police nationale et 6 de la gendarmerie nationale qui ont reçu deux semaines durant, une formation à la fois théorique et pratique axée sur la photographie judiciaire. Ces stagiaires ont reçu leur parchemin de fin de formation, devenant ainsi des formateurs au sein de leurs corps respectifs. C'était au cours de la cérémonie de clôture qui a eu lieu le 17 novembre, à l'école nationale police d'Abidjan.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.