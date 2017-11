Cote d'Ivoire: Bafing - Le nouveau président régional du COSIM investi

L'investiture d'El Hadj Kanvaly Fadiga, a respecté six (06) actes selon la procédure du Cosim. A savoir : enlèvement du chapeau de l'imam à investir, attachement du turban blanc, remise de la canne de l'imamat, remise du coran, lecture du serment d'investiture par le promu, lecture du certificat d'investiture et sa signature par le Cheick Aima Boikary Fofana. Qui après quoi, a prodigué des conseils à son tout nouvel émissaire. « Il faut travailler selon le saint Coran et dans la droiture. Quelques soit les difficultés, il faut garder ta lucidité », a-t-il recommandé avec insistance. Exhortant les imams à ne pas sacrifier l'avenir de la communauté musulmane sur l'autel des ambitions personnelles, le représentant du parrain, l'imam Binaté Ibrahim, a salué la solidarité des cadres autour d'événement.

La cérémonie, a, mobilisé plus de 400 imams, venus de toute la région du fleuve noir (Bafing), de Biankouma, de Séguéla et de Mankono.

La cérémonie, a, mobilisé plus de 400 imams, venus de toute la région du fleuve noir (Bafing), de Biankouma, de Séguéla et de Mankono.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.