Champions de l'Unité Nationale : S.E.Mme Katherine Brucker exhorte les jeunes à être des artisans de la paix

« Nous espérons que vous serez les futurs artisans de la paix, » a lancé le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des Etats-Unis Katherine Brucker à l'endroit des jeunes rassemblés au Lycée Moderne d'Abobo le samedi 18 novembre 2017 dans le cadre de la tournée et du festival des Champions de l'Unité Nationale.

Débuté le 15 novembre à Duékoué, la tournée des Champions de l'Unité Nationale s'est déroulée également à Gagnoa le 16 novembre avant de prendre fin à Abobo sous le thème : « Jeune, viens célébrer ta passion pour le football et développer ton leadership. » Huit jeunes ivoiriens, l'ancienne footballeuse de l'équipe nationale féminine américaine et capitaine des U-20, Joanna Lohman et Bonaventure Kalou, l'ex-international ivoirien de football, ont pris part à cette tournée.

Elle a été marquée par des matchs de gala et des ateliers dirigés par Lohman et Kalou pour sensibiliser les jeunes à la paix, la tolérance, la diversité, le fair-play et à l'unité nationale. « Les jeunes constituent un potentiel unique, » a déclaré Mme Brucker avant d'ajouter qu'ils sont non seulement l'avenir de ce pays mais aussi son présent. Elle a saisi l'occasion pour exhorté les ivoiriens à être fier de leur diversité ethnique.

Cette tournée marque la troisième phase des Champions de l'Unité Nationale, un programme lancé en janvier 2017 par l'Ambassade des Etats-Unis en partenariat avec l'Association Foot'Attitude, une ONG ivoirienne. Lors de la phase I, des camps de football ont été organisés dans six villes à travers le pays. Les champions de l'unité nationale ont été sélectionnés sur des critères relatifs à leur habilité à démontrer des valeurs de tolérance, de respect pour la diversité, de fair-play et de travail d'équipe. Lors de la deuxième phase, les huit jeunes sélectionnés ont effectué un stage aux Etats-Unis.

Cette troisième phase marque le point culminant du projet avec la participation de l'ancienne footballeuse de l'équipe nationale féminine américaine et capitaine des U-20 Joanna Lohman qui a visité la Côte d'Ivoire pour la première fois dans le cadre d'U.S. Soccer Envoy, un programme de sport du Département d'Etat des Etats-Unis.

« C'est un honneur de travailler avec U.S. Soccer et le Département d'Etat en tant qu'envoyé sportif et d'avoir l'opportunité d'utiliser ma passion de toute une vie comme vecteur de changement social, » a déclaré Lohman. « Le football, le beau jeu, est le sport le plus populaire dans le monde et a la capacité unique de faire tomber les barrières, » a-t-elle ajouté.

Source : Ambassade des Etats Unis en Côte d'Ivoire