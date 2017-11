Donc, je voudrais tout simplement dire publiquement que ce qui se passe au Zimbabwe nous interpelle. En tant que démocrates, nous sommes contre les coups de force, de quelque nature que ce soit. Nous voulons, en même temps, que la dignité de ce vieux combattant soit respectée. Et que le Président Zuma continue d'utiliser les voies et moyens pour que cette situation se dénoue dans des conditions qui honorent notre continent. Je vous remercie".

Mais derrière ce tableau, le monde a changé. Et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les Chefs d'État africains. Il faut que le Président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au Président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le Président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. Evidemment, à son âge, et compte tenu de la durée de ses fonctions, tout le monde est conscient qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération.

Quand je suis devenu Président de la République de Côte d'Ivoire, nous avons également échangé souvent à l'occasion des sommets de l'Union africaine et, bien sûr, d'autres sommets auxquels nous avons participé. Le Président Mugabe est un combattant. C'est une personnalité qui a consacré une bonne partie de sa vie à son pays, à la libération de son pays de la colonisation. C'est une personne qui a été l'objet de respect et même fait l'admiration des Africains et surtout de beaucoup de jeunes Africains.

"Je voudrais exprimer tout mon soutien au Président guinéen pour la médiation qu'il est en train de mener. A cette occasion, je voudrais rappeler que j'ai bien connu le Président Mugabe, d'abord, dans la période 84-88, quand j'étais directeur Afrique. Je suis allé à plusieurs occasions au Zimbabwe. Il m'a bien reçu. Et ensuite, quand j'étais directeur général adjoint du Fonds monétaire international (Fmi), il me recevait à chaque occasion.

