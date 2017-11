Cote d'Ivoire: Le Parc national marin des îles Ehotilé, un trésor touristique ivoirien

Situé à l'est du pays, sur la lagune Aby pas loin d'Assinie, le parc est composé d'une demi-douzaine d'îles sur plus de 500 hectares. Les îles les plus connues sont celle de Monobahas, Niamoan, Bitouaté, Élouamé, N'Gremon et Bossou Assouan qui est une île sacrée. La réserve a été créée en 1974 et elle est composée d'une faune essentiellement marine.

La Côte d'Ivoire est un très beau pays avec des ressources naturelles immenses. Le pays est bien arrosé et possède une longue façade atlantique parsemée de lagunes et d'îles parfois encore vierges. Jumia Travel, acteur du tourisme ivoirien vous fait redécouvrir le parc national des îles Ehotilé.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.