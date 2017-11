Cote d'Ivoire: Aéroport international Félix Houphouët-Boigny - Des travaux d'extension de 42 milliards FCFA lancés

Top départ pour les travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils ont été lancés ce samedi 18 novembre 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'un coût de 42 milliards de FCFA financés par le concessionnaire de l'aéroport, Aéria (Aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan), cet investissement s'étend sur la période 2016- 2019.

Amadou Gon Coulibaly a relevé que le projet d'extension de cet aéroport fait partie du vaste programme de l'Aérocité qui devra s'étendre sur une superficie de 3700 hectares. Selon le chef du gouvernement, ces travaux d'extension visent à rendre plus compétitif l'aéroport et lui permettre de faire passer de 2 millions de passagers fin 2017 à 5 millions de passagers en 2022 pour atteindre 10 millions de passagers à l'horizon 2025. « L'objectif de ce projet est de disposer d'un espace aéroportuaire conforme aux normes internationales et de renforcer la position de l'aéroport d'Abidjan comme hub sous-régional.

Cela permettra d'optimiser la contribution du secteur du transport aérien à la dynamique économique remarquable que notre pays enregistre depuis ces six dernières années », a souligné le Premier ministre. Qui a rappelé que ces actions sont nées de la volonté politique du chef de l'Etat. Car lorsqu'il arrivait à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, le trafic passager était estimé à 600 000 en 2011.

Tout en saluant ces travaux d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Amadou Gon Coulibaly a engagé les entreprises sélectionnées à être à la hauteur des ambitions du gouvernement, à savoir, celui de faire d'Abidjan le hub sousrégional en matière de transport aérien, par la qualité de leurs travaux. « Je reste confiant que nous nous retrouverons, dans 12 mois, pour l'inauguration des premières phases de ce projet », a lancé le Premier ministre.

Présentant le projet, le ministre des Transports, Amadou Koné, a expliqué que ce projet comprend trois composantes. La première composante permettra d'accueillir plus d'avions, de compagnies aériennes et de fréquences, et d'accompagner le développement de la compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire. Cette première composante comprend également l'extension de l'aire de stationnement avion avec la création de 11 postes de parking avion supplémentaires (soit 26 parkings d'ici à 2019).

Elle prend également en compte l'extension de la voie de circulation (taxilane) avion permettant d'accueillir plus de gros porteurs de type A380, ainsi que la création d'un taxiway parallèle à la piste qui permettra de limiter le temps d'occupation de la piste au décollage et de multiplier par quatre la capacité de mouvements des avions de celle-ci, et enfin, la réhabilitation de l'éclairage de l'aire de stationnement commerciale.

La deuxième composante de ce projet est la construction d'un terminal d'aviation d'affaires (Fbo). La troisième composante, concerne l'extension de l'aérogare international pour porter sa capacité d'accueil de 2 millions de passagers à 5 millions de passagers d'ici à 2022, puis à 10 millions de passagers dans sa phase ultime. Bien avant, le Président du conseil d'administration d'Aéria, le Général Abdoulaye Coulibaly, a informé que les travaux de la plateforme aéroportuaire sont un tournant important dans le développement de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan.

Ces travaux, a-t-il ajouté, s'inscrivent non seulement dans le vaste programme de modernisation et d'extension de cet aéroport mais permettront de doter l'aéroport d'Abidjan d'infrastructures modernes pour assurer un service de qualité et compétitif.

« C'est le symbole de la Côte d'Ivoire qui gagne », a fait remarquer le Pca d'Aé- ria. Pour rappel, la maîtrise d'œuvre de ce projet est assurée par Egis Avia, un des leaders mondiaux de l'ingénierie et des concessions d'infrastructures de transport.