Sénégal: 1e édition de la caravane de la paix du pays - Un événement de solidarité porte par de grands champions

Fondée en cette année 2017, par la médaillée olympique et Championne de la paix Marlène Harnois, la Caravane de la Paix fera ses premiers pas au Sénégal avec la première édition qui est organisée du 16 au 19 novembre.

Portés par l'envie de véhiculer les valeurs du sports et de participer à une action humanitaire au service du développement, les plus grands champions du monde et olympiens, dont Balla Dièye, Ladji Doucouré, Daba Modibo Keïta ont uni leur effort pour cette caravane qui va sillonner les zones les plus reculées et touchées par la précarité du Sénégal. Tout en faisant bénéficier les populations de soins sanitaires, de matériels sportifs ou encore de un accés à l'eau potable.

La Caravane de la paix a depuis hier, vendredi 16 novembre, fait ses premiers pas au Sénégal et sillonnera jusqu'au 19 prochain les localités les plus reculées du pays. Présidée par la médaillée olympique Marlène Harnois la Championne de la paix, entourée d'un collectif de grands champions du monde et olympiens, dont Balla Dièye, Ladji Doucouré, Daba Modibo Keïta et soutenue par les Lions Salif Diao et Khalilou Fadiga, cet événement de solidarité est organisée dans un esprit d'amitié et de partage, en partenariat avec Peace and Sport, l'organisation pour la paix par le sport patronné par le Prince Albert II de Monaco, la Fondation Didier Drogba et Golden Blocks.

« J'ai eu envie de partager les valeurs de l'olympisme, aider la jeunesse à la réalisation de son rêves et lui donner les outils de pouvoir le réaliser. Avec le dévouement de Balla Dièye, c'est comme cela que la Caravane de la paix est née. Les champions qui nous accompagnent partagent ces valeurs qui sont l'amitié, la solidarité. Ce sont de valeurs qu'on veut de partager aux jeunes et aux générations futures. C'était difficile de convaincre les champions dans ce projet collectif », a indiqué Marléne Harnois lors de la cérémonie de lancement de cette première édition. Seydina Diagne, représentant du président du Cnoss, a dans le même élan saluer cette action humanitaire et rappeler les valeurs olympiques qui fondent cette action.

« Véhiculer les valeurs de solidarité à travers le sport »

Pendant 3 jours, les champions de la Paix iront à la rencontre d'enfants, de familles et d'associations afin de véhiculer les valeurs de solidarité à travers le sport, d'inspirer la jeunesse et d'apporter un soutien matériel dans les zones touchées par la précarité. Après visite du conseil national de lutte contre le Sida, la caravane ira à la rencontre d'orphelins aux pouponnières de Mbour et de Thiès.

Le lendemain, une fontaine d'eau potable, filtrant jusqu'à 24.000 litres d'eau par jour, sera implantée dans le village de Walo Keur Massamba Niang afin de faciliter l'accès de l'eau potable aux populations locales. Un terrain de jeu y sera également inauguré. D'importantes dotations de matériel sportif seront également distribuées tout au long du parcours à Mbour, Thiès et Baba Garage. La caravane de la paix complétera sa tournée par des ateliers « Sport simple » encadrés. Le franco sénégalais, Ladji Doucouré va animer une compétition de sprint au village.

Des combats de lutte ainsi qu'une démonstration d'arts martiaux seront aussi offert aux populations. Avec la participation de l'équipe nationale de taekwondo, du double champion du monde malien Daba Modibo Keïta, du double médaillé mondial sénégalais Balla Dièye et de la double championne d'Europe franco-canadienne, Marlène Harnois. Sans oublier celle de la judoka franco sénégalaise Léa Buet. Pour clôturer cette première épopée de la caravane une photo « White Card » géante », symbole de la paix sera réalisée au cours d'un rassemblement au Monument de la Rennaissance.La dernière étape de la Caravane aura lieu sur l'île de Gorée.