Sénégal: Concertations autour du processus électoral - Les alliés recadrent l'opposition

Les préalables posés par les deux coalitions les plus représentatives de l'opposition à leur participation au dialogue autour du processus électoral convoqué par le ministre de l'Intérieur, ne passent pas chez les alliés de Benno bokkyakaar (Bby).

En effet, interpellés sur la position de leurs camarades, des responsables des partis membres Bby se sont seulement dits favorables à la tenue de la rencontre du mardi prochain, mais aussi tenus à recadrer leurs collègues de la coalition Gagnante wattu Sénégal et de Mankootaxaw Sénégal. «Il y'a une confusion entre le dialogue nationale et les concertations autour du processus électoral», a indiqué Benoît Sambou, chargé des élections à l'Alliance pour la république (Apr).

Abondant dans le même sens, Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique (Ld) soutient qu'«il est incohérent de dénoncer les dysfonctionnements des dernières élections et refuser de prendre part à un dialogue destiné à évaluer ces élections et à envisager avec sérénité les élections à venir». Prenant la parole pour sa part, Bouna Mohamed Seck, chargé des élections à l'Alliance des Forces du progrès (Afp), rappelle à l'opposition que «dans une démocratie, on ne peut pas concevoir la dictature d'une minorité... ».

Benoît Sambou, Chargé des élections à l'Alliance Pour la République : «Il y'a une confusion entre le dialogue national et les concertations autour du processus électoral»

Ce dialogue initié par le ministre de l'Intérieur n'est pas une première au Sénégal. On a l'habitude, nous acteurs politiques, de nous retrouver autour du ministère de l'Intérieur pour discuter sur le processus électoral. Donc, il faut que les gens fassent attention. Personnellement, je pense qu'il y'a une confusion. Des concertations autour du processus électoral ont toujours été organisées par ministère de l'Intérieur. Cela n'a rien à avoir avec le dialogue national initié par le président de la République. Nous invitons les gens à arrêter de faire de l'amalgame.

Les deux formes de dialogue n'ont rien à voir. Le dialogue national initié par le président de la République concerne des questions politiques sociales économiques et autres alors que les concertations habituelles organisées par le ministre de l'Intérieur tournent autour du processus électoral. D'ailleurs les partis politiques sont invités personnellement autour du ministère de l'Intérieur. C'est une confusion totale que nous notons dans les différentes sorties entre les deux dialogues. Mais, pour le moment, nous n'allons faire aucun commentaire sur ces sorties des uns et des autres qui du reste ne sont pas officielles. Nous attendons que les invitations soient officiellement envoyées et si, le jour-j, nous constatons des absences là, on pourra réagir, mais pour le moment, nous préférons laisser le ministre de l'Intérieur dérouler son agenda.

Bouna Mohamed Seck, Chargé des élections à l'Alliance des Forces du Progrès (AFP) : «Dans une démocratie, on ne peut pas concevoir la dictature d'une minorité... »

«Je me pose des questions sur ce qui fait courir l'opposition. C'est elle qui a exprimé des griefs concernant la gestion du processus électoral. Nous, quand on était dans l'opposition, on a eu des griefs concernant la gestion de processus électoral mais, à chaque fois qu'on nous a invités à une rencontre autour de la question électorale, nous avons été présents. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez qu'on corrige ce que vous appelez des manquements et vous ne voulez pas vous mettre autour d'une table pour discuter sur ces supposés manquements. Moi, je m'interroge sur la question des motivations des responsables de l'opposition. Pour ce qui nous concerne à l'Alliance des forces du progrès (Afp) lors de notre dernier secrétariat politique présidé par notre secrétaire général national, le président Moustapha Niasse, nous avons dit que le dialogue était nécessaire parce qu'il fait partie de notre culture, notre histoire politique. Le dialogue est un régulateur social, même au sein des familles existe la palabre pour réguler des questions. Le dialogue est utilitaire. J'ai bien écouté le ministre de l'Intérieur lors de sa dernière sortie, il dit qu'il est même prêt à examiner la question du fichier, il a aussi parlé d'audit. Je pense qu'il faut que nous soyons tous responsables et être à la hauteur des enjeux concernant notre pays qui sont énormes. Car, non seulement, nous avons à gérer de nouvelles menaces sécuritaires liées au terrorisme mais aussi la question du développement concerté. Et, ce que le président Macky Sall est en train de faire avec le Pse (Plan Sénégal émergent) au niveau de l'agriculture, des infrastructures, de la santé, de l'énergie, des mines, vous formez quarante mille gouvernements, ils feront la même chose s'ils veulent développer ce pays.

On ne dialogue pas en posant des préalables. Si chacun vient avec des préalables, je ne vois pas comment on pourrait dialoguer. Cependant, je suis confiant quant à la tenue de ce dialogue parce que je suis persuadé qu'il y'a des patriotes qui comprennent les enjeux que je viens d'énumérer et qu'ils répondront à l'appel. Ce qui n'est pas envisageable dans une démocratie, c'est la dictature d'une minorité. Dans une démocratie, on ne peut pas concevoir qu'une minorité impose son dicta ou ses dictas. Je pense que si nous voulons consolider notre démocratie, il faut que cette règle élémentaire soit respectée par tout le monde».

Moussa Sarr porte-parole de la Ligue Démocratique (LD) : «Il est incohérent de dénoncer les dysfonctionnements des dernières élections et refuser de... »

«Je salue l'initiative du ministre de l'intérieur de convier tous les acteurs politiques à un dialogue autour du processus électoral. Cette rencontre est d'autant plus importante que nous sortons d'élections législatives dont le déroulement a connu des dysfonctionnements déplorables. Tous les acteurs ont dénoncé les couacs relevés au cours des législatives du 30 juillet 2017.C'est pourquoi, je pense que compte tenu de l'intérêt capital de la question électorale en démocratie, il est essentiel que ce dialogue soit franc, sincère et fécond.

Le moment est propice pour procéder à une évaluation des législatives dernières et préparer au mieux les prochaines échéances électorales. Dès lors, je considère qu'aucun parti ou groupe de partis ne doit poser des préalables pour participer à ce dialogue, surtout des préalables qui n'ont aucun rapport avec le processus électoral.

Il est incohérent de dénoncer les dysfonctionnements des dernières élections et refuser de prendre part à un dialogue destiné à évaluer ces élections et à envisager avec sérénité les élections à venir. Pour moi, cette attitude relève d'une incohérence inacceptable.Si nous voulons maintenir et renforcer les acquis démocratiques, il nous faut avoir un dialogue sincère en permanence entre tous les acteurs politiques».