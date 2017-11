Sénégal: Violent incendie à Pack Lambaye - Vendredi noir à Pikine et à Dakar

Photo: Sud Quotidien

Incendie Parc Lambaye à Pikine

Un incendie d'une rare violence s'est déclaré hier, vendredi 17 novembre, vers les coups de 4 heures, au niveau de Pack-Lambaye, dans le département de Pikine. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les flammes ont causé d'énormes dégâts matériels estimés à plusieurs millions de Francs CFA.

L'incendie a également privé une bonne partie du département de Pikine et le Plateau (Dakar ville) d'électricité. D'ailleurs, le directeur général de la Senelec qui s'est rendu sur les lieux a annoncé une «enquête technique», mais aussi une plainte contre X.

Dakar sans électricité ! Cette fois, ce n'est pas à cause de la Sénélec qui, depuis l'arrivée du directeur général, Mouhamadou Makhtar Cissé fait d'énormes progrès pour servir les sénégalais du courant à abondance. C'est plutôt l'indiscipline de certains compatriotes qui ont décidé de violer allégrement les lois et les règlements du pays pour entretenir leur petit commerce dans la plus grande illégalité.

C'est ainsi qu'ils ont occupé le passage (interdit) des câbles transportant du courant en haute tension pour y ériger, cantines, ateliers dans l'anarchie totale. Nonobstant, les différentes sommations et autres interdictions, ces commerçants mus par des appétits carnassiers reviennent toujours à la charge. Et ce qui devait arriver, arriva hier, très tôt le matin. Vers les coups de 5h 30, les sapeurs pompiers sont, à nouveau, appelés à mettre un terme à la «bêtise» humaine pour éviter que le pire ne produise. Pack-Lambaye de Bountou Pikine venait de s'embraser, à cause d'un feu qui s'est propagé sur un rayon de 3000 m2 causant des pertes énormes en matériel. Les soldats du feu sénégalais face à la furie des flammes et de la fumée âcre, vont mettre plusieurs tours d'horloge pour circonscrire le feu. Ils ont même bénéficié du concours de leurs collègues français.

Réveil brutal

Le réveil a été brutal pour certains commerçants qui ont été informés que leurs magasins de bois sont en train de prendre feu. L'unité des sapeurs pompiers établie dans la mairie de ville était sur les lieux dès les heures où le sinistre s'est déclaré vers 4 heures du matin. Impuissants devant un tel brasier, le renfort s'organise. Les autres éléments et engins descendent sur le terrain.

On assiste même à des scènes où des commerçants et brocanteurs tentent de sauver ce qui peut l'être (du contre plaqué aux fauteuils ou autres objets). Mais, c'était sans compter avec la puissance du brasier qui s'accentue, aidé par un vent fort du matin. Le bois et autres bagages calcinés, des moutons élevés par des tiers auraient même péri dans les flammes. Le feu s'accentue et c'est à 10 heures que le renfort s'est organisé avec la présence des éléments français au Sénégal qui sont venus avec deux fourgons.

Ensuite, la police et la gendarmerie avec leurs dragons seront mis en contribution. A cause de l'anarchie dans les habitations et l'inaccessibilité de certains endroits, les soldats de feu vont déployer la stratégie des jets d'eau.

Tristesse et désolation

Certains commerçants qui ont vu sous leurs yeux leurs magasins partir en fumée s'en désole. «Nous avons emprunté de l'argent pour charger du bois. Nous ne savons pas ce que nous allons faire avec cette perte», soutient un d'autre eux. Un autre de renchérir : «le bois qui s'est consumé, nous a été donné en crédits par les sociétés de bois et nous ne savons par où passer pour rembourser ces millions».

La SENELEC limite les dégâts

La Sénélec, dans le souci d'éviter d'autres désagréments a coupé les fils électriques hautes tensions qui surplombaient le Pack Lambaye. Ce qui, du coup, a entraîné, des délestages, dans une grande partie du département de Pikine mais aussi au niveau du Plateau à Dakar.