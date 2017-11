Cote d'Ivoire: SARA 2017 - Sangafowa Coulibaly s'inspire du modèle sud-africain

Pour la troisième journée de la 4ème édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (SARA), l'Afrique du Sud a été honorée. En visite, hier, au stand de ce pays à l'honneur, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Coulibaly Mamadou Sangafowa, en compagnie de ses homologues sud-africain et ghanéen s'est félicité de ce choix.

« Si nous avons choisi l'Afrique du Sud comme pays à l'honneur, c'est à dessein. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est d'aller vraiment à la transformation. Dans ce domaine, l'Afrique du Sud a une longueur d'avance.

Et nous sommes convaincus qu'au lieu d'aller rechercher des partenariats loin de nous, nous pourrons prendre sur le continent ici les expériences qui seront facilement applicables chez nous. Notre défi est de travailler à la transformation. Vous avez entendu les Sud-Africains dire que le point critique dans la transformation, ce n'est pas l'équipement.

C'est le savoir-faire, le transfert de compétence », a indiqué le ministre. Soulignant que l'un des objectifs de ce salon est de stimuler l'investissement privé dans le domaine agricole non seulement en Côte d'ivoire, mais aussi dans la sous-région, Coulibaly Mamadou Sangafowa a précisé qu'il s'agit pour les deux pays de partager des expé- riences dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, de la recherche, etc.

Et aussi, d'augmenter le volume des échanges entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire et entre l'Afrique du Sud et les pays de la CEDEAO.