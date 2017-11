"Au nom de la Présidente du parti, Madame Henriette Dagri Diabaté, au nom du Premier Vice-président, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, au nom de la Secrétaire générale, Madame Kandia Camara, je voudrais vous remercier surtout pour votre mobilisation à l'occasion du 3ème congrès ordinaire de notre parti qui s'est tenu précisément les 9 et 10 septembre derniers.

Ce congrès a été une très grande fête et nous savons que les cadres de Tafiré se sont mobilisés pour que les militants puissent prendre part à ce rendez-vous historique qui marque le retour de notre Président, Alassane Ouattara, au sein de notre parti après près de six ans. Vous avez été à Abidjan, malgré tous les risques, malgré la route qui n'est pas bonne.

Vous êtes allés à Abidjan au congrès de notre parti pour fêter le retour d'Alassane Ouattara. La Présidente du parti, le Premier Vice-président et la Secrétaire générale me chargent de vous dire merci. Ils auront l'occasion, au temps opportun, de vous exprimer cela de vive voix, mais je tenais sincèrement à vous remercier pour votre participation à ce congrès.

Je voudrais, ici, saluer quelques personnalités. Hier, avant de venir, le directeur général du Budget et des Finances, Traoré Seydou, m'a appelé pour regretter son absence. On avait eu, en son temps, un rendez-vous manqué. Il avait organisé une activité. Je devais être là pour représenter le Premier ministre.

Malheureusement, nous avons eu les mutineries à l'époque et nous n'avons pu effectuer le déplacement. Je voudrais donc le saluer pour le travail important qu'il fait auprès du Président de la République au niveau de la direction du Budget.

Je voudrais saluer ici Touré Abou de l'Ageroute, cadre du parti, qui nous a accueillis chez lui à la maison, pour sa présence et pour son soutien constant aux activités de notre parti. Je voudrais saluer ma grande sœur Sara Bamba qui est la sœur de notre sœur aînée Mah Sogona Bamba. Et à travers elle, je voudrais saluer Sogona Bamba, cadre de Tafiré.

Je voudrais saluer aussi le Gouverneur de la BCEAO, Koné Tiémoko, qui est de chez vous. C'est un cadre compé- tent qui a été dans le gouvernement d'Alassane Ouattara avant d'aller à la BCEAO. Je voudrais enfin saluer Charles Sanga, un ami, un frère. Je voudrais te saluer d'abord pour la parfaite mobilisation et l'organisation de cette cérémonie, mais te saluer Charles surtout pour ton constant combat pour le RDR. Charles fait partie des jeunes qui, très tôt, avec le ministre d'Etat Hamed Bakayoko, ont créé un instrument de combat pour notre parti. Charles a été auprès d'Hamed Bakayoko avec d'autres jeunes avec le journal Le Patriote.

Très souvent lorsqu'on parle de la lutte de notre parti, on parle de l'action des hommes, on parle de l'action des militants mais on oublie que dans notre parcours si difficile, il y a eu des instruments. Il y a eu le Libéral, Le Patriote et d'autres organes et cela à des moments où les militants ne pouvaient plus s'exprimer, à des moments où les militants ne pouvaient plus militer à visage découvert. Il a fallu qu'on ait ces instruments pour mener notre lutte.

Dieu seul sait ce que Le Patriote et les autres ont subi dans ce pays. Vous avez été saccagés, brûlés. Malgré tous ces risques du métier, vous avez tenu. Je tenais à te saluer Charles et voir à travers toi ce qu'Amadou Gon Coulibaly symbolise auprès du Président de la République : la loyauté absolue. Nous avons un devoir de loyauté. Tu es la preuve parfaite de cette loyauté à notre combat et au Président de la République. Je te salue.

Nous sommes ici au nom du Premier ministre pour la céré- monie de lancement de vos activités et de votre rentrée politique. Je suppose que c'est la première activité après le congrès qui nous a permis d'échanger au sein des commissions sur l'ensemble des préoccupations des militants. Avant d'aller au congrès, vous avez parlé, vous avez estimé qu'à un moment donné, vous vous êtes sentis abandonnés. Il y avait des problèmes de communication, de discipline en notre sein.

Vous avez demandé le retour du Président Alassane Ouattara pour mettre de l'ordre dans notre parti. Vous avez parlé de cohésion au sein de notre parti. Voici les messages que vous avez lancés. Mais vos messages ont été entendus. On peut tirer trois éléments essentiels de notre congrès. Le premier élément, c'est d'abord l'organisation et la discipline.

Cet élément est une première réponse à vos pré- occupations. Pour qu'on soit un RDR fort, il faut qu'on ait un RDR organisé, un RDR discipliné. La discipline c'est le fer de lance de notre lutte. Sans discipline, on n'arrive à rien du tout. Vous avez été entendus. Le Président de la République a mis en place une nouvelle équipe. Dans les prochains jours, la direction du parti, sous la houlette de Madame Diabaté va publier la liste de l'ensemble des personnalités de cette équipe qui aura en charge de répondre à nos pré- occupations notamment la première afin de nous donner un parti organisé et discipliné.

Vous avez dénoncé les problèmes de communication entre le sommet et la base, entre les militants, entre les cadres mais aussi la communication du parti vis-à-vis de l'exté- rieur. Cette préoccupation a été entendue et la nouvelle équipe apportera aussi une réponse à cette préoccupation. Vous avez posé aussi un problème qui est essentiel, celui de la solidarité.

Vous avez estimé que la solidarité a été le fer de lance de notre combat depuis 1994 parce que le RDR est né dans le feu. Nous étions solidaires. Un militant était un militant quel que soit son origine, son rang social. Vous avez dit que depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, il y a quelques manquements au niveau de la solidarité. Le Président lui-même a entendu cette préoccupation. Vous avez écouté son discours au congrès. La solidarité sera de mise à partir de maintenant au niveau du RDR.

Cette solidarité, elle a commencé même avant le congrès, elle se manifeste encore aujourd'hui à travers ces tableaux d'honneur qui ont été décernés aux uns et aux autres. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes de la même famille. Nous serons solidaires. Nous vous demandons pardon pour tous les manquements qu'il y a eus ces six dernières années. Nous avons dit, plus rien ne sera comme avant au RDR. C'est l'engagement que nous prenons.

La solidarité sera de mise au RDR parce que le Président Ouattara, président d'honneur, l'a demandé. Madame Diabaté, Amadou Gon Coulibaly et Madame Kandia Camara en feront leur fer de lance. Je tenais à le dire parce qu'après le congrès, il y a des défis qui s'offrent à nous. Vous avez écouté le président. Il a appelé à l'unité, au rassemblement. Durant toute la phase de préparation de notre congrès, tous les cadres qui ont sillonné les régions de Côte d'Ivoire, ont appelé à l'union et à la solidarité. Nous avons un devoir d'union et de rassemblement.

Le RDR doit être uni et rassemblé. C'est ce que le Président veut. Quand on regarde dans le rétroviseur, d'où nous sommes venus, quand on sait ce que nos parents ont subi, ce que nos militants ont subi, on n'a pas le droit de nous diviser.

Quand on regarde les souffrances des populations pendant les 17 ans, 20 ans de lutte, on n'a pas le droit, pour des petites choses, de nous diviser. Et je souhaite que cette union soit de mise ici à Tafiré. Si nous avons des frères qui n'ont pas encore compris, allez leur parler. Dites-leur que le RDR, c'est notre maison à nous tous.

Le RDR, c'est la maison de tout le monde. Le RDR, c'est cette grande maison qui doit pouvoir accueillir tous ses enfants. Il y a peut-être quelques-uns qui peuvent avoir des motifs légitimes de frustrations. Mais aucune frustration ne doit prendre le pas sur notre engagement. Personne parmi nous n'a subi ce qu'Alassane Ouattara a subi, lui qui a accepté de laisser sa condition sociale enviée aux Etats-Unis d'Amé- rique pour venir mener notre combat, le combat de la dignité des militants du RDR, le combat de la reconnaissance de la citoyenneté des militants du RDR, ceux à qui on a refusé la nationalité ivoirienne, ceux qu'on a traités d'étrangers.

Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara n'a pas subi ? Sa mère a été interrogée pendant plusieurs heures, sa femme a failli être enlevée au Plateau, lui-même a connu plusieurs tentatives d'assassinat, même le corps de sa propre mère a été déterré et jeté. On n'a pas le droit de trahir Alassane Ouattara. On doit être uni autour de lui. Il a accepté de faire tout cela pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être fier. L'anacarde est acheté à un prix qui vaut deux fois le prix auquel il était acheté sous l'ancien régime. Vous avez des prix garantis pour le coton. La route sera refaite.

Votre fils Amadou Gon Coulibaly est venu la semaine dernière pour lancer les travaux de la route. On doit soutenir le Président Alassane Ouattara pour tout le travail qu'il est en train de faire et lui permettre d'avoir toujours la tête haute et ne pas faire en sorte qu'il regrette de s'être engagé pour nous. Tous les jours que Dieu fait, nous devons dire merci à Alassane Ouattara, merci de nous avoir donné notre dignité, merci de nous avoir donné raison tôt.

Ceux qui nous ont combattus, parce qu'on a soutenu Alassane Ouattara, disent aujourd'hui qu'il est le meilleur pour gérer la Côte d'Ivoire. Vous avez eu raison 23 ans plus tôt. C'est pour cela que l'union doit être de mise. Notre famille va se rassembler parce que le président veut le rassemblement, Madame Diabaté veut le rassemblement, Amadou Gon Coulibaly veut le rassemblement, Kandia Camara veut le rassemblement. Je souhaite que personne ne vienne perturber ce grand rassemblement. Dites-le à certains de vos fils qui n'ont pas encore compris que les discours de division ne peuvent pas prospé- rer. Ils seront surpris de la nouvelle direction.

Cette nouvelle direction est inclusive, elle intègre tout le monde. Ne faites pas les palabres des grands quand vous-mêmes vous n'êtes pas là où les grands sont. Parlez à vos enfants. Notre boussole, c'est Alassane Ouattara. Tous les autres, Amadou Gon Coulibaly, Hamed Bakayoko, Soro Guillaume, Kandia Camara, entre autres, sont tous des enfants d'Alassane Ouattara. Et cette union, j'insiste là-dessus. (... ) J'exhorte nos parents, les chefs, les sages, continuez à leur parler. Le président a besoin de sérénité. Il y a beaucoup de choses à faire en trois ans. Il faut qu'on termine la route de Katiola à Ferké, il faut qu'on termine l'électrification qui a déjà commencé ici dans notre région, il faut qu'on termine l'adduction d'eau potable dans notre région. C'est pour cela qu'on a voté Alassane Ouattara. La haute direction du parti, dans toute sa composante, a compris aujourd'hui que l'essentiel c'est de préserver nos acquis, d'être unis. Il faut que les militants qui souhaitent prospérer en attisant les divisions entre les cadres soient dénoncés. Le Président nous a dit qu'il faut qu'on mette en place la direction du RDR pour aller au parti unifié. Vous avez fait des élections ici au nom du RDR. L'héritage que le Président Alassane et le Président Bédié veulent laisser à la Côte d'Ivoire, c'est de rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny. On doit aider le Président dans ce sens. Quand les enfants d'Houphouët-Boigny sont rassemblés, on a la paix et la stabilité. Le prochain chantier que nous devons nous approprier c'est le parti unifié. Je vous exhorte à accepter cette orientation donnée par le Président d'honneur de notre parti et faire en sorte que très rapidement, nous ayons le parti unifié. Tout ce qui a été fait ces six dernières années, c'est au nom du RHDP et par le RHDP. Le Président a un gouvernement RHDP avec des cadres compétents. Il souhaite nous laisser comme héritage, ce grand parti unifié. Nous sommes tous les héritiers des Présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, des héritiers de leur action donc. Nous devons revendiquer cet héritage. L'objectif du parti unifié doit être atteint. Il y a aussi un aspect qui est important. C'est l'école, la formation de vos enfants. Vos enfants veulent travailler. Mais comment travailler sans formation ? Le rôle de l'Etat c'est de permettre aux enfants d'avoir une bonne formation pour avoir facilement du travail. Nous allons visiter l'Unité mobile de formation professionnelle qui sera d'ailleurs réhabilitée. Mais, le maire Charles Sanga est venu me voir à mon bureau pour dire que Tafiré mérite un lycée professionnel. Je lui ai dit qu'il enfonce une porte déjà ouverte puisque le Premier ministre nous a donné des instructions fermes de faire en sorte que dans le cadre de la politique de remise à niveau du secteur éducation-formation-formation professionnelle que les grandes régions et les différents départements du pays puissent avoir des lycées professionnels en adéquation avec les activités économiques de chaque région afin de permettre aux jeunes d'aller se former. Et cela, afin d'être suffisamment qualifiés pour avoir du travail. Avant 2020, sur instruction du Premier ministre, Tafiré aura son lycée professionnel. Je terminerai pour dire que tout cela n'est possible que s'il y a la paix, l'entente. Quand ces conditions sont réunies, on peut tout faire. Après toutes ces actions que le Président et le Premier ministre se mobilisent à faire pour Tafiré, la meilleure reconnaissance que vous leur devez, c'est de leur démontrer que vous êtes un peuple uni où règne l'entente, que même quand il y a des incompréhensions, elles ne mettent pas en cause ce qui est fondamental, les liens entre vous. Que les vieux et les sages qui sont là parlent à leurs enfants qui ne comprennent pas encore pour leur dire que notre maison c'est d'abord le RDR, ensuite le RHDP et qu'ensuite le père de famille, c'est Alassane Ouattara.

L'orientation qu'il donne, la dynamique qu'il impulse notamment celle de la paix et du développement, c'est ce que nous devons suivre. C'est sur ces mots, Monsieur le Maire que je voulais clore mes propos tout en vous remerciant de la parfaite organisation de cette cérémonie. Vous devez savoir que derrière Charles Sanga, il y a le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Mme Dagri Diabaté, Hamed Bakayoko, Guillaume Soro, Kandia Camara, Mamadou Touré, Diaby Lanciné et bien d'autres. Nous sommes là pour vous soutenir. Je vous remercie !