Angola: La nouvelle carte d'identité commence à être émise lundi

Luanda — La nouvelle carte d'identité (B.I.) dont le délai de validité sera de dix ans commence à être émise lundi par les services compétents du Ministère de la Justice.

La directrice Nationale du département d'Archive d'Identification Civile et Criminelle, Felismina Gandu da Silva, a révélé vendredi en conférence de presse que le document allait comporter plus de d'éléments de sécurité.

D'après elle, la nouvelle carte d'identité comporte outre les données antérieures, une photographie au verso, un code "QR" et un micro-chip, où peuvent être emmagasinées plusieurs informations.

La responsable a indiqué que l'émission du nouveau B.I. se ferait par phases, d'abord dans la province de Luanda, plus précisément aux postes du service d'Identification Civile et Criminelle de Samba et des villes satellites de Kilamba et Cacuaco, et puis dans les autres parties du pays.

Elle a tenu à précisé que l'émission de la nouvelle carte d'identité sera graduelle jusqu'à la fin de janvier l'année prochaine, période à laquelle elle devra être émise dans tous les postes d'émissions disséminés à travers le pays.

L'émission par phase, a-t-elle poursuivi, vise à garantir la sécurité technique et réduire les difficultés qui pourront surgir lors de la remise des cartes, garantissant, de cette manière, plus de confort technique et sécurité juridique pour la protection des données des citoyens.

Concernant le délais pour la remise du document, la responsable a déclaré que, dorénavant, la nouvelle carte serait émise en deux jours pour la ville de Luanda, contrairement a ce que l'on constatait où l'émission se faisait à l'heure, tandis que pour les autres capitales provinciales, l'émission de la nouvelle carte durera sept jours et dans les municipalités l'émission sera de 15 jours.

Concernant sa capacité d'émission, elle a informé que l'émission sera de 100 mille carte/jour, alors que l'actuelle était de sept mille/jour.

De l'autre, elle a appelé les citoyens au calme précisant que le modèle antérieur du B.I. restera en vigueur jusqu'à sa date limite expliquant que les citoyens ne devraient se rendre aux postes d'émission pour obtenir la nouvelle carte dans les cas suivants: première fois, caducité ou vol (...).

Felismina Gandu da Silva était accompagné à la conférence de presse de hauts cadres et responsables du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.