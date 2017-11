Angola: Le pays et Madagascar officialisent leur coopération

L'administration de l'État est établie dans six provinces subdivisées en régions et communes. Sa capitale est Antananarivo.

La République de Madagascar est la plus grande île d'Afrique et la quatrième plus grande au monde, elle occupe une superficie de 587.051 kilomètres carrés.

Concernant les relations bilatérales avec ce pays de la côte sud-est de l'Afrique, Joaquim do Espírito Santo les a considérées comme excellentes et prometteuses.

Après la réunion, tenue à huis clos, le directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Ministère des Relations extérieures d'Angola, Joaquim do Espírito Santo, a déclaré aux journalistes que l'entretien des deux présidents avait également servis pour des consultations régulières entre les deux états.

Luanda — L'Angola et Madagascar ont officialisé la coopération bilatérale lors d'une réunion tenue samedi, à Luanda, entre le Président de la République d'Angola, João Lourenço, et son homologue malgache, Hery Rajaonarimampianina.

