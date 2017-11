Cote d'Ivoire: Eglise du christianisme céleste / Emmanuel Oshoffa - Que sous le règne du président Ouattara, le pays connaisse la paix

Dans le cadre de la réforme du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle… Plus »

Ne courrez pas derrière les choses matérielles, les choses qui nourrissent la chair et non la vie. Si nous marchons dans le Saint Nom du Christ, satan ne pourra plus nous tromper. Suivons Jésus Christ et nous vivrons éternellement », a-t-il indiqué.

Lui-même en était le prédicateur. Avant d'entamer son homélie, le serviteur de Dieu a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. « Que Dieu éloigne ce pays des guerres fratricides. Que l'Eternel jette un regard de compassion sur ce pays et qu'il soit en paix. Que Dieu donne la sagesse au Président Ouattara et que sous son règne le pays connaisse la paix ».

Une fois à la paroisse, c'était l'hystérie. La paroisse Saint Gabriel était devenue exigüe pour la circonstance, car les fidèles étaient venus de toute la Côte d'Ivoire. Ils ont fait le déplacement pour non seulement voir leur Guide Spirituel, mais aussi célébrer les 70 ans de leur église, l'Eglise du Christianisme Céleste et aussi recevoir l'onction.

