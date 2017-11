Burkina Faso: Yako - Des populations marchent pour exiger « une justice équitable » pour Gilbert Diendéré

Onze recommandations, deux résolutions et deux motions, constituent l'essentiel des résultats obtenus au… Plus »

Aussi, s'il y a eu une particularité qui a retenu l'attention des manifestants, c'est non seulement la forte mobilisation des filles et fils, autorités politiques, coutumières et religieuses venus des 8 communes du Passoré pour la circonstance, et qui a rehaussé l'éclat du jour, mais aussi la présence de Nana Tibo du Cadre Démocratique et populaire (CDP), qui dit venir soutenir la marche.

Pour cette foule, c'est un début de lutte dont aucune impunité ne passera inaperçu. Pour Frank Sidnoma Sankara, représentant des chefs coutumiers et l'ensemble des filles et fils du Passoré, «nous sommes là ce matin afin qu'on accélère les dossiers du putsch dans lequel notre grand frère, notre fils, notre papa, le Général Gilbert Diendéré est impliqué.

A l'occasion, autorités politiques, coutumières et religieuses, filles et fils du Passoré venus des différentes contrées de la province, se sont mobilisés pour la circonstance. C'était à l'espace de la réserve de l'ONEA de Yako.

Sous l'égide de l'Association la main propre, avec son président Frank Sidnoma Sankara, représentant des chefs coutumiers et l'ensemble des filles et fils du Passoré, une marche-meeting a été organisée à Yako le samedi 18 novembre dernier. Objectif : exiger une justice équitable en faveur du Général Gilbert Diendéré incarcéré à la MACA il y a de cela deux ans.

