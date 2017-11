Burkina Faso: Strasbourg - Bakary Koné satisfait après la victoire face à Rennes

Barré par le Sénégal de jouer la Coupe du Monde, Russie 2018, Bakary Koné se remet en Ligue1 de France.

Le joueur des Etalons du Burkina Faso est heureux après la victoire (2-1) de son club face à Rennes ce samedi dans le cadre de la 13è journée. Agé de 29 ans, le défenseur a exprimé son satisfecit à l'issue de la rencontre.

« On est très heureux. Il fallait cette victoire pour nous remettre en confiance mais c'est dommage que l'on ait pris ce but. On encaisse trop de buts. On était la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1. On était sur la bonne voie mais on n'avait pas le droit de prendre ce but. On avait beaucoup plus de concentration et dès l'entame de ce match, il fallait mettre beaucoup d'engagement et gagner nos duels », a indiqué le Burkinabè au micro de beIN SPORTS.