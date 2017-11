Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: Coupe CAF - Mihayo et le TP Mazembe sans pression

Le TP Mazembe et Pamphile Mihayo accueillent Supersport United ce dimanche en finale aller de la Coupe de la CAF. Tenant du titre, le club congolais aura la lourde mission de faire un bon match et de gagner largement pour s'offrir suffisamment de sécurité avant la manche retour. Mais l'entraîneur des Corbeaux compte aborder cette rencontre sans pression.

« Je n'ai pas de pression pour cette finale aller. La pression viendra si les minutes filent, que le public désespère et que le but n'arrive pas, c'est naturel qu'on sente ça. En ce qui me concerne, je n'envisage pas ça. Un match de football se joue de la première à la dernière minute, il peut arriver qu'on marque dès la première minute... Il ne suffira pas d'avoir les occasions, parce qu'il y en aura, mais surtout d'avoir la baraka pour mettre les ballons au fond. Je vais demander à mes joueurs de bien jouer, sans cela, les buts ne viendront pas. Ce dimanche, le spectacle c'est lorsqu'on marque et non le contraire. A mes joueurs d'être sérieux et précis devant le but », a dit Mihayo sur le site officiel du club, avant de solliciter l'aide du public.

« C'est difficile d'avoir un effectif de 25 joueurs prêts à jouer, d'en choisir seulement 18 sur la feuille de match et 11 au coup d'envoi... Je sollicite l'appui du public, même si le but n'arrive pas tôt dans le match, à lui d'être derrière nous. Le TPM représente tout un pays, les joueurs aiment qu'ils soient très encouragés pour gagner ».