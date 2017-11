Burkina Faso: Commune de Tiébélé - Des élèves tabassent des koglweogo

Onze recommandations, deux résolutions et deux motions, constituent l'essentiel des résultats obtenus au… Plus »

Ces derniers, à leur tour, seront interceptés et vont subir la loi des élèves qui les ont copieusement bastonnés. Plusieurs kolgwéogo, pour sauver leur peau, ont dû se débarrasser de leur tenue. Les vitres de leurs véhicules ont été caillassées. Les élèves, par conscience peut-être, ont décidé d'épargner le véhicule que les koglweogo utilisaient et que certains d'entre eux voulaient incendier.

Sur le lieu de la torture qui n'était autre que le siège des koglweogo situé à quelques mètres d'un collège (CEG de Lô), les habitants et les passants se sont attroupés pour assister au calvaire du présumé voleur. C'est ainsi que les élèves qui étaient sortis des cours et rentraient chez eux, ont voulu en profiter pour satisfaire leur curiosité.

