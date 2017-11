Cote d'Ivoire: Taekwondo/Bamba Cheick - 187 millions à trouver avant le 2 décembre 2017

« Je souhaite que la cohésion et la patience soient de mise pour que au soir du 6 décembre on réalise quelque chose de bon. Merci aux autorités d'avoir autorisé l'organisation de ses deux événements et qu'un regard soit porté sur nos besoins. Nous ferons tout pour être à la hauteur des attentes des Ivoiriens», a soutenu Bamba Cheick.

Bamba Cheick et les membres du comité exécutif devront mobiliser 300 millions FCFA. Et déjà sur 300 millions FCFA à rechercher 113 millions FCFA ont été déjà recueillis.

Selon le président Bamba Cheick, deux faits ont milité au choix de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce double rendez-vous. Il s'agit de la médaille d'or olympique remporté par Cissé Cheick et l'organisation par la Côte d'Ivoire de la Coupe du monde Francophone en 2012 et la Coupe du monde par équipes en 2013.

