Congo-Kinshasa: Manque criant des canalisations - Les pluies diluviennes causent d'énormes dégâts

Généralement, après la pluie sur l'étendue de la Ville-Province de Kinshasa, les routes deviennent impraticables et cela est causé par le manque de canalisations d'eau. La nuit du mercredi 15 au jeudi 16 novembre, une pluie diluvienne s'est abattue sur toute l'étendue de la ville et elle a causé d'énormes dégâts. Une fois de plus, cette donne a été dévoilée avec force.

Les différentes routes de Kinshasa après la pluie deviennent impraticables faute de canalisation. Et, les déchets, sans ambages, bouchent les caniveaux tout au long des grandes routes. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de mercredi 15 au jeudi 16 novembre a été auteur de plusieurs dégâts, surtout matériels. Les maisons s'écroulent, les nids de poules qui existent déjà sur les grandes avenues de la ville s'enfoncent de plus en plus. Le tronçon se trouvant au croissement des avenues Kasa-Vubu et commerce est de plus en plus impraticable. La dernière pluie n'a fait qu'empirer la situation qui était déjà mauvaise.

Cette route est totalement négligée par les autorités nationales et provinciales. Pourtant, elle est en plein centre ville. La route de Saïo dans la commune de Kasa-Vubu, à cause de plusieurs nids de poules rencontrés tout au long de cette avenue, devient un enfer pour les chauffeurs qui l'utilisent. Pour ne citer que celles-là. La route CECOMAF, servant de desserte agricole, est, désormais, divisée en deux toujours par manque de canalisation, et quand il pleut l'eau, d'elle-même, s'est frayée une voie et a créé une grande érosion qui a emporté des maisons ainsi que d'autres biens de valeurs.

Appel

Les autorités du pays doivent cependant aménager des moyens pour la réhabilitation de différentes grandes artères de la ville, avant que la Ville-Province de Kinshasa n'ait plus des voies de circulation praticable. La population congolaise a aussi tout de même une part de responsabilité dans cette affaire. Elle doit éviter de jeter les déchets en plastiques dans les caniveaux. Elle doit, aussi, faire attention dans les constructions anarchiques.