Congo-Kinshasa: NOGEC - Constant Mutamba lance l'opération «Maponami na Kimia»

Le numéro Un de cette plateforme de la jeunesse ainsi que tous ses membres ont, de ce fait, insisté sur le fait qu'aucune démarche insurrectionnelle ne tiendra dans le pays de Patrice Emery Lumumba aussi longtemps que la jeunesse demeurera unie et mobilisée et vigilante.

A toute la population congolaise, Constant Mutamba l'a appelée, une fois encore, à soutenir sans crainte ceux qui prônent les élections et non ceux qui s'alignent derrière une quelconque transition.

A l'occasion, l'homme de cette journée, Me Constant Mutamba, a sonné le tocsin auprès de toute la population, en général, et la jeunesse, en particulier, concernant le processus électoral et l'après 31 décembre 2017.

C'est le président de cette structure des jeunes, Me Constant Mutamba Tungunga, qui a consacré cette nouvelle opération lors d'un méga meeting que lui et son mouvement ont organisé au centre YMCA, sis dans la commune de Kalamu, le samedi 18 novembre dernier.

