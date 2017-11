Elle a appris avec consternation la triste nouvelle sur la vente aux enchères des migrants en Libye. Elle, c'est Francine Muyumba, Présidente de l'Union Panafricaine de la Jeunesse qui, depuis l'Espace Kasaïen, en République démocratique du Congo où elle se trouve, a fait part de son indignation, dans un communiqué signé le 18 novembre 2017.

En effet, Francine Muyumba a dénoncé ce qu'elle qualifie d'acte inhumain et inacceptable. D'où, a-t-elle appelé l'Union Africaine à vite réagir, en mettant notamment en place une commission d'enquête sur place en Libye afin de faire toute la lumière sur ce dossier, et le cas échéant, punir les auteurs de ces pratiques abjectes. Aussi, la présidente de la jeunesse africaine exhorte, une fois de plus, les dirigeants africains à l'opérationnalisation du Fonds Africain pour le développement de la Jeunesse adopté lors du dernier sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine à Addis-Abeba.

Pour elle, ce fonds peut également prendre en compte la situation des migrants se trouvant sur le sol Libyen. Une occasion pour Francine Muyumba de lancer un appel vibrant aux autorités du Continent Africain à accélérer leurs politiques sur la Jeunesse. Ceci pour permettre aux jeunes africains de se sentir mieux chez eux en lieu et place d'aller à la recherche du bonheur ailleurs.

Pour Francine Muyumba, ces migrants n'ayant commis aucun délit, sont réduits en esclaves. Chose inacceptable et condamnable en ce 21ème Siècle, surtout sur la terre africaine. "Nous demandons à l'Union Africaine de créer une commission d'enquête devant se rendre en Libye dans les heures qui suivent afin d'enquêter sur terrain et mener des actions concrètes pour mettre fin à ces atrocités ", a martelé Francine Muyumba. Cette commission, renchérit-elle, aura la charge d'examiner la possibilité de rapatriement des migrants détenus sur le sol Libyen dans leurs pays respectifs, dans le respect des droits de l'Homme et les conventions internationales.

Pour concrétiser le retour des migrants, la panafricaniste Francine Muyumba sollicite la mise en activité du Fonds Africain de la jeunesse afin que ce dernier puisse venir en aide aux jeunes africains, actuellement en difficulté en Libye. "Chaque Dirigeant Africain devra prendre la responsabilité d'assurer le retour au pays de ses ressortissants avec l'appui de ce Fonds Africain de la jeunesse pour lequel nous demandons la contribution de tous les Africains, y compris ceux de la Diaspora surtout nos frères Footballeurs, Artistes de toutes catégories, Philanthropes et autres", a-t-elle souligné dans son communiqué.

Le plaidoyer de Francine Muyumba

Très touchée, Francine Muyumba révèle des raisons de la migration de la jeunesse. Pour elle, ces actes rappellent de plus en plus la nécessité de la création d'emplois des Jeunes sur le Continent et interpellent les Dirigeants Africains à investir dans la jeunesse, qui est une priorité que plusieurs Chefs d'Etat Africains semblent ne pas prendre en compte. "Ecouter les Jeunes, considérer les jeunes, impliquer les jeunes, former les jeunes, car le manque de cette politique est la raison qui pousse les jeunes Africains à abandonner leurs Etats ", a révélé Francine Muyumba.

En perspective du Sommet Afrique-Europe qui se pointe à l'horizon, l'Union Panafricaine de la Jeunesse souhaite que cette rencontre puisse débattre sur la crise des migrants en Libye et aboutir à des solutions adéquates, sachant que le thème central de ce sommet est axé sur la jeunesse. Car, l'Afrique ne peut pas continuer à fermer les yeux sur les horreur inimaginables endurées par les migrants en Libye.

Enfin, l'UPJ demande aux auteurs de vente aux enchères des migrants d'arrêter cette pratique inhumaine.