Le vendredi 17 novembre 2017, l'orchestre " Tout Grand Basokin" a totalisé 35 ans d'existence qui, plus est, ne pouvaient passer sous silence. Celui qui se veut le grand Pharaon d'Afrique, le grand Léopard, Mi-Amor et ses complices ont offert aux amoureux de l'art d'Orphée un concert inédit à titre symbolique.

L'espace porte rouge, située sur l'avenue "couloir Madiakoko", dans la commune de Kalamu, a servi de cadre pour cette grande activité commémorative. Cette manifestation a connu la participation de plusieurs dignes fils du Busongye. L'exemple vient d'en haut, dit-on. Le professeur Katanga, l'auteur intelligent et de surcroit le président du comité directeur du TG Basokin, a pris part à ce concert. Il est revenu, également, à la charge pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à mettre sur pied le TG Basokin. "Nous avons créé le TG Basokin pour vendre notre culture que l'opinion confondait d'avec celles de luba, Tetela, Lulua.

On nous appelait tous des Kasaïens, alors il fallait un moyen pour révéler notre culture au grand jour. Et, la musique aura été mieux pour nous", a-t-il fait savoir. Et d'ajouter "que ce n'était pas pour des raisons de clan que nous avons créé TG Basokin, mais c'était pour toutes les communautés qui touchent au Busongye". Rien à dire quant à la qualité artistique s'il faille revenir au concert du samedi dernier. Les musiciens à l'honneur ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les chansons ont séduit le public. Christelle, la danseuse emblématique du TG Basokin, a, par ses exhibitions de danse, éblouit le public qui ne cessait d'envahir le podium. Le grand moment du spectacle reste la passation du bâton de commandement, de la présidence de cet orchestre, du Professeur Katanga à Dieudonné Nkishi.

L'ambiance était festive à la porte rouge, Mi Amor et ses musiciens ont une fois de plus taper fort à l'occasion d'une prestation scénique inoubliable. Les chansons et danses n'ont pas laissé le public insensible. Une franche communion était bien établie entre les artistes et les participants. La joie était bien au rendez-vous. Les cœurs éplorés avaient retrouvé le sourire. Dans cette convivialité, l'assistance n'hésitait pas de réclamer les chansons qui ont fait la pluie et le beau temps tout long du parcours du TG Basokin. Ici, il faut penser à des tubes tels "Bobodibobo, Shamuene Basokin" et tant d'autres. Il sied également de signaler l'exécution de la toute première chanson de ce label intitulé "le comité Basokin".

Dieudonné Nkisi couronné

Un autre temps fort de cette prestation aura été la passation du bâton de commandement du TG Basokin du Professeur Katanga à Dieudonné Nkishi. Ce dernier devient, désormais, le président de ce grand patrimoine de Busongye. Il a également annoncé à l'intention de la communauté de Busongye et à ceux qui aiment la musique qu'un concert, un autre, du TG Basokin toujours en mémoire du 35ème anniversaire de ce grand patrimoine culturel du Busongye aura incessamment lieu. Ce rendez-vous est pris pour le 8 décembre prochain à Congo-Loisir, cadre bien connu situé à Lingwala, à partir de 19 heures. Le nouveau président, Dieudonné Nkishi, à qui son prédécesseur a souhaité bon vent à cette nouvelle aventure, souligne que les 35 ans du TG Basokin est un succès pour la culture du Busongye. " A 35 ans, je dirai que c'est la gloire, l'exaltation, la montée de la culture", a-t-il fait savoir.