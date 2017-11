Congo-Kinshasa: "Makomi " - Didier Mumengi, l'opus "Réécrire l'Histoire" rafle le 2ème prix

Qualifiée de par son sens d'humour et de la comédie, la littérature congolaise n'est pas seulement une grande richesse pour le peuple congolais, mais aussi pour le monde entier.

Des amoureux des belles lettres sont venus de partout pour célébrer la 5ème édition de la fête du livre de Kinshasa, qui a fait sa grande ouverture le 14 novembre 2017 dans la grande salle de la Halle de la Gombe.

Cette ouverture a été marquée par la remise de différents prix aux auteurs congolais ou étrangers. Parmi eux, Didier MUMENGI, ancien Ministre de l'information et de la communication, avec son ouvrage « Réécrire l'histoire», il a gagné le 2ème prix du meilleur livre.

Avec des partenaires français et européens, il s'est tenu dans la grande salle de l'Institut Français de Kinshasa, la cérémonie d'ouverture de la 5ème édition de la fête du livre de Kinshasa. Une occasion pour confirmer au monde entier que les congolais lisent et écrivent malgré les énormes difficultés que la littérature Congolaise rencontre dans la promotion et l'édition des livres.

Cependant, certains auteurs congolais ont su les surmonter pour montrer au monde entier que la littérature congolaise n'est pas seulement une littérature pour survivre mais, aussi, pour éveiller aussi la conscience congolaise. Didier Mumengi, à travers son livre « Réécrire l'histoire», a reçu le 2ème prix du meilleur livre, devancé ainsi par l'Historien Isidore Ndaywel qui a pris la première place

. Dans son livre, l'auteur montre que c'est possible que la société congolaise change, en réécrivant l'histoire par son vécu et non parce qu'il a appris des autres. Puisque pour lui, l'histoire du Congo écrite par les autres n'est pas la vraie histoire du pays.

«Une immense joie de voir mon ouvrage être placé parmi les meilleurs livres du pays et de voir qu'aujourd'hui dans notre pays le livre est célébré », a dit Didier Mumengi, en marge de la cérémonie de couronnement.

Il a profité de cette occasion pour lancer un appel aux jeunes gens afin qu'ils sachent qu'il n y a pas meilleure carrière que le livre. Il est plus important que les diplômes.

Parce que les diplômes peuvent passer, mais le livre restera plus longtemps dans la mémoire de ses lecteurs. Il les appelle au chantier de l'écrit parce qu'il n y a aucune valeur plus grande que celle d'un livre.

Didier Mumengi encourage, par ailleurs, ceux là qui y sont à tenir bon parce que la valeur de la pensée sera toujours récompensée. Soulignons que cette 5ème Edition de la fête du livre de Kinshasa, s'est clôturée le samedi 18 novembre 2017.