Caricaturiste au journal La Prospérité, il a décroché la première place dans le concours de BD baptisé Mongo Sisé lancé en marge de la fête du livre. C'est à l'espace Grande Halle de l'Institut Français de Kinshasa, à l'occasion de la clôture de la 5ème édition de la fête du livre, samedi 18 dernier, que le prix lui a été décerné.

Au menu de cette soirée, outre la remise du Prix Mongo Sisé, plusieurs activités ont été au rendez-vous. Parmi elles, le troc des livres ; le spectacle de marionnettes par l'Espace Masolo ; la conférence sur le projet «Bongo Te, Tika», le travail d'écriture sur les violences faites aux femmes avec Bibish Muntu et un représentant Oxfam ; la lecture slam avec les élèves du lycée français et Janis Otsiemi et, finalement, le concert musical du groupe Nkento Bakaji.

Fruit de l'Académie des Beaux Arts de Kinshasa, Rodrigue Muladika a donc arraché, pour sa deuxième fois, un prix de premier plan, avec la valorisation de son savoir-faire. Cette-fois, il a été lauréat du concours de BD, pour le Prix Mongo Sise.

Une compétition qui avait mis sur la sellette plusieurs passionnés du dessin. Le Caricaturiste du journal La Prospérité a été le meilleur. Et, pour ce faire, il a mérité le prix de son expertise et expérience. «Je remercie les Organisateurs de ce concours.

C'était plus qu'un plaisir pour moi de participer à ce concours riche pour les talents de l'école du dessin. Que vive l'école française de Kinshasa, que vive les Organisateurs de ce concourt... ». Ce sont des paroles du lauréat, Rodrigue Muladika.

Que retenir de la fête du livre ?

Une cinquième édition depuis son initiation. La fête du livre s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la littérature à Kinshasa. Le thème retenu pour l'édition qui s'est achevée était «Histoire d'Afrique, histoire d'avenir».

Il faut noter que cette édition a su mettre, une nouvelle fois, en avant la richesse de la littérature congolaise actuelle et proposé un espace d'échanges passionnants entre les auteurs et le public.

Des écrivains francophones célèbres et des nouvelles plumes ont été invités dont Yasmina Khadra, Janis Otsiemi, Mukala Kadima-Nzunji, Julien Blanc-Gras, Bibish Mumbu et les auteurs Kabuika Kamunga et Fleur Daugey. Aux programmes, il y avait des ateliers, des débats, des spectacles et une résidence BD.

L'inauguration de l'évènement avait eu lieu à la soirée exceptionnelle du 14 novembre dernier, avec la remise du prix Makomi, prix européen de littérature congolaise, et en clôture la remise du prix de BD Mongo Sisé.

S'agissant du prix européen de littérature congolaise Makomi, il est impérieux de retenir que le pôle EUNIC avec le soutien de la Délégation Union Européenne est l'auteur du Prix Makomi comprenant trois catégories : la meilleure nouvelle, le meilleur livre de l'année 2017 et un prix d'honneur. La fête du livre reste une occasion pour toutes les plumes, mieux, tous les passionnés de la culture, de pouvoir transcrire le silence quotidien.