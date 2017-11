Zimbabwe: Robert Mugabe va rencontrer l'armée ce dimanche

« C'était historique parce que la population a manifesté en soutien pour le départ de Mugabe. Ils sont sortis pour remercier l'armée si vous voulez. Mais cela ne veut pas dire que demain, si l'armée ne change pas, ils vont la remercier. Il faut que l'armée rentre dans les casernes et que les civils prennent le pouvoir. Donc aujourd'hui l'armée est héroïque, tout le monde est d'accord, mais il faut que le changement ne reste pas seulement sur le départ de Mugabe, il faut que le changement continue. Il faut qu'il y ait des élections libres, il faut que l'économie change, il faut que les libertés soient rétablies partout dans le pays. Le Zimbabwe est un pays riche, stable, important, nous avons beaucoup de potentiel et il est temps maintenant que nous recommencions à reconstruire notre pays pour la prospérité et que tout le monde réussisse. »

L'imposante manifestation samedi dans les rues de Harare, trois jours après le coup de force de l'armée, a notamment été marquée par des scènes de fraternité entre manifestants et soldats. Joint par RFI, Albert Gumbo, ancien leader de la contestation anti-Mugabe, secrétaire général du parti Alliance for People's Agenda exilé en Afrique du Sud, souligne le rôle qui incombe maintenant aux civils.

