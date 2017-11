Zimbabwe: Une journée décisive pour le sort de Robert Mugabe

Non seulement Robert Mugabe n'a pas démissionné, mais il a promis de présider le congrès du… Plus »

C'est-à-dire qu'il ne reçoit plus d'aide, les auteurs de ce coup d'Etat ne peuvent plus voyager, leurs avoirs sont confisqués. C'est dans ce retranchement que Robert Mugabe essaie de coincer le général Chiwanga et l'ancien vice-président Mnangagwa. Et donc on est dans ce bras de fer à partir de ce lundi matin.

Si Robert Mugabe résistait après ce vote, on irait vers une véritable épreuve de force et c'est sans doute ce que cherche le président.

Du coup, ces ultimes pieds de nez de Robert Mugabe plongent une fois de plus tous les Zimbabwéens dans une nouvelle phase d'incertitude. Mais, selon les témoignages recueillis, ils espèrent vraiment que les choses vont bouger dans les prochains jours, et notamment au Parlement à partir de demain.

Enfin dernière interrogation : où est Emmerson Mnangagwa, qui est désormais le président de la Zanu-PF, le président par intérim ? Celui-ci ne s'est pas exprimé non plus depuis plusieurs jours.

Il faut dire que les généraux communiquent très peu depuis leur coup de force. Mais on espère qu'ils vont peut-être en dire un peu plus, ou clarifier leur position. Un communiqué pourrait tomber aujourd'hui.

Du coup, on attend de voir ce que le Parlement et les députés vont annoncer cet après-midi, mais a priori une procédure de destitution, une motion de censure pourraient être votées dès demain.

Le plus vieux président en exercice du continent est désavoué par l'armée qui a pris le contrôle du pays la semaine dernière, il est contesté par sa population et a même été démis de ses fonctions par son propre parti.

