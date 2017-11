Ile Maurice: Partielle au no18 - Les candidats dévoilent leur programme au public à St-Patrick

Permettre aux habitants de Quatre-Bornes de partager leurs idées avec les candidats à la partielle no 18. Tel est l'objectif des débats organisés dans la salle d'œuvre de la paroisse de l'église St-Patrick. Jack Bizlall, Tania Diolle et Alexandre Barbès-Pougnet étaient les premiers à débattre avec le public le lundi 13 novembre. Alors que Dhanesh Maraye, Roshi Bhadain, Nita Juddoo et Arvin Boolell ont fait part de leurs idées, vendredi 17 novembre.

