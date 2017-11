Ile Maurice: Propos à relent communal - «Dans quel but a-t-il donné cette vidéo aux journalistes ? »...

La violence domestique a aussi été abordée par le chef du gouvernement. Il a lancé un appel aux Mauriciens pour qu'ils changent de mentalité. «C'est révoltant. Les hommes qui battent leurs femmes, je les considère comme des animaux. Nous devrons montrer aux enfants les bonnes valeurs dès leurs plus jeunes âges». D'ajouter qu'en tant que Premier ministre, il a le devoir de donner l'exemple. «Je n'ai pas le temps d'aller m'amuser dans des bungalows. Je suis fier que ma famille me soutienne. Ena madam dévalie zot mem kan zot rod amen rol mickey», a soutenu Pravind Jugnauth.

«Si j'étais à sa place, je serais allé voir le Premier ministre, la police ou une autorité concernée. Dans quel but a-t-il donné cette vidéo aux journalistes ? Il sait que cette vidéo sera dans les médias et cela soulèvera ainsi la flamme communale dans le pays. C'est ce genre de personne là que nous avons à Maurice», a fait ressortir Pravind Jugnauth.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.