Mauritanie: Communiqué du conseil des ministres

Dans ce cadre, on note qu'en marge dudit forum, sept accords et conventions de financement ont été signés avec des bailleurs de fonds arabes ainsi qu'avec quelques acteurs privés nationaux.

Cette communication présente les mesures visant à formaliser l'activité de la pêche artisanale dans un souci de développement maitrisé et diversifié et d'une plus grande intégration de ce sous- secteur à l'économie nationale.

Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi abrogeant et remplaçant les dispositions de l'article 306 de l'ordonnance 83-162 du 9 juillet 1983 portant institution du Code Pénal.

